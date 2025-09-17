快訊

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為中秋節示意圖。圖／AI生成
圖為中秋節示意圖。圖／AI生成

國曆10月6日就是中秋佳節，月圓人團圓之際，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出「宇宙的能量也在此刻達到高峰」。在中秋節之前，這股充滿溫暖與豐盛的能量，將特別眷顧四種生肖，會為其帶來意想不到的好運與驚喜。

一、生肖鼠／貴人相助 職場躍升

艾菲爾表示，生肖鼠的朋友將在中秋前迎來職場上的華麗轉身。過去的努力不會白費，這段期間有機率遇到生命中的貴人，可能是上司、前輩，或是欣賞你才能的客戶。他們將會給予關鍵性的支持與機會，過去看似遙不可及的目標，此時觸手可及。艾菲爾提醒，貴人運不僅會為鼠帶來升職加薪，更會讓鼠在職場上建立起更高的聲望與信賴度。

二、生肖龍／好運加持 學習順遂

艾菲爾指出，生肖龍在中秋前學業運勢將得到好運加持，學習狀態達到高峰，不僅思緒清晰、記憶力增強，過去感到困惑的難題也能迎刃而解。努力將會獲得豐厚的回報。如果是在職場上也能快速學習新技能，特別順手並能掌握重點。艾菲爾表示，這份好運不僅來自外部，更源於內心的平靜與專注。

三、生肖羊／人際和諧 長輩支持

艾菲爾提醒，生肖羊中秋期間和諧的人際關係將帶來好運。羊溫和善良的性格，在這股能量的影響下，會變得更有魅力。羊與家人、朋友的關係變得更加緊密，過去的小摩擦也消失，特別是與長輩的關係，不僅會得到支持與愛，在生活或事業上也可能提供寶貴的建議，或直接提供實質的幫助。

四、生肖豬／財運增強 天降禮物

最後，艾菲爾點名「生肖豬的朋友」，中秋將迎來一波強勁的財運增強，豬通常天性隨和，對金錢沒有太強慾望，但這段期間將迎來意想不到的偏財或禮物驚喜，為生活增添小確幸。老師也提醒屬豬的朋友，過去的善良與付出，正以另一種形式回饋給你，請持續保持樂觀與感恩的心，財富能量會源源不絕回流，讓你富足快樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

