外冷內熱！「5生肖」靜如文青、動起來超狂野

有的人，不管歲月如何流逝，時代如何變遷，文青者就會自始至終做個文藝青年，狂野者就會歇斯底里到最後。科技紫微網知道，要在文青和狂野中自由切換，當然也不是沒有，有這麼幾個星座，就能做的到，活出自己的特色來。

生肖雞

一方面驚艷了時光，一方面溫柔了歲月

生肖雞骨子裡確實是一個喜歡詩歌，愛好和平，享受安靜歲月的文藝派。他們能一個人安靜的看書看電影，用甜點咖啡消磨一整天，但只要有志同道合的朋友邀約出遊，也能不顧形象的笑鬧，把活潑的一面展現的淋漓盡致，留給他人充滿驚艷的時光。

生肖鼠

可靜可鬧，全憑喜好

生肖鼠在不熟悉的人面前，會有點神秘，有點距離，因為他們安靜的時候像一幅水墨畫，充滿了詩意，文藝到不便打擾。不過熟悉的人可不這麼認為，畢竟雙子喧鬧起來，可是能瞬間就成為全場焦點，閃耀的令人移不開眼。

生肖兔

跳脫飛揚，擁抱浪漫情懷

生肖兔的溫柔大多來自於他們安靜時輕鬆的表情，和迷離的眼神，還有從血液裡散發出的浪漫情懷。只是在柔情之外，他們也可以很跳脫，在熱鬧的氛圍中，也能穿上性感的禮服驚艷四座，甚至參加一場瘋狂的派對。

生肖狗

一個人的寂寞，兩個人的火熱

生肖狗不是真的喜歡一個人的感覺，畢竟一個人的時候寂寞感太濃烈，唯有雜誌、電影、音樂、花草才能填補安靜時的空虛。兩個人或是更多人，只要是能愉快聊天的人，生肖狗的火熱激情就會迅速點燃，蔓延到所處的每個角落，狂野的讓你不敢相信自己的眼睛。

生肖龍

小清新的歡樂頌

一個常常散發著王者氣場的人，安靜的時候就是一個標準的文藝青年，見多了沸騰，屬龍的人也會想安靜的看看書、聽聽音樂、逗逗鳥，將小清新的文藝做到極致。而只要到了屬於他們的主場，就會戴上王冠，主導一場歡樂頌的喧嘩。

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【科技紫微網 】

商品推薦