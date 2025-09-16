秋分將至！四生肖「嗅新商機」發大財 屬鼠天然手作、屬蛇搞VR

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
9月23日秋分將至，四生肖事業與財運有望高升。示意圖／AI生成

9月23日秋分將至，四生肖事業與財運有望高升，《搜狐網點名，屬鼠、蛇、猴、豬的朋友在這個時節，將憑藉其對市場敏銳的嗅覺與實踐力，掌握尚未被重視的商機，不論是耕耘小本生意、跨足新興產業，還是創意整合、農業創新方面，都能脫穎而出，迎來實質的財富成長。

生肖鼠

屬鼠的人頭腦靈活、觀察入微，擅長發現別人忽略的細節，進入秋分時期，他們嗅出「天然手作」背後的龐大需求，開始投入製作健康導向的天然商品，像是草本香皂、養生茶包等。他們懂得包裝故事、運用社群行銷逐步累積營收，即使是小本經營，也能闖出一片天。

生肖蛇

屬蛇的人天性沉著冷靜，邏輯嚴謹，具備前瞻視野。秋分期間，他們將目光聚焦虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）在教育或醫療領域的應用，當多數人仍觀望時，他們已開始試水溫，積極與相關企業建立合作，搶先卡位未來市場。

生肖猴

靈活又有創意的生肖猴，在秋分前後特別容易靈光乍現。他們懂得融合不同領域的元素，像是把傳統文化與流行時尚結合，打造出具有中國風又兼具潮流感的商品，這些產品不僅吸睛，更透過電商與社群平台迅速打響知名度，成為年輕族群的新寵，帶動營收成長。

生肖豬

屬豬者實際又樂觀，懂得把握秋收的節奏，發展有機農業與生態養殖。他們注重產品的天然、無毒與品質控管，從產地直送的蔬果到放牧飼養的禽類，都逐漸建立消費者信任，再透過網路行銷、電商平台直銷，不僅壓低通路成本，也讓利潤明顯提升，成為財富累積的穩健途徑。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

