職場5星座淪工具人…雙魚「1句話」心甘情願加班 他們太可靠卻難升遷

在競爭激烈的職場裡，善良本是一種可貴的特質，但若缺乏邊界，卻可能淪為被利用的弱點。有些人總是默默付出，成了同事眼中的老好人、工具人，卻也常常被忽視甚至吃虧。「搜狐網」近日就點名五大「職場老好人星座」，提醒善良雖可敬，仍需懂得適時拒絕來保護自己。

金牛座向來做事穩健，凡事交辦必定完成，細節也處理得面面俱到，往往是主管心中最放心的員工。不過，因為太可靠，他們經常成為同事推責、主管加派任務的首選。即使心裡有委屈，也多半只是默默承擔，「算了，我來做吧」幾乎成了口頭禪。雖然努力付出，但在升遷關鍵時刻，卻可能因為太老實、不善表現自我而被忽略。

牡羊座在辦公室裡總是最有衝勁的一群，行動力強、仗義心重，聽到有人求助往往第一個跳出來，結果被同事默認為「救火隊長」。他們答應得快，事後才發現自己又背了鍋。雖然牡羊偶爾會因受委屈而發脾氣，但轉眼又能笑著和對方打招呼。他們真誠待人，卻也因太過坦率而容易被反覆利用。

天秤座重視人際氛圍，善於溝通協調，常自願當團隊的「潤滑劑」，甚至願意處理棘手的跨部門問題。只是他們為了避免衝突，經常選擇退讓，不擅拒絕，也因此背上了不少額外雜務。久而久之，天秤成了大家的「情緒收納師」，卻很少有人回頭關心他們是否也累了。

雙魚座在職場裡宛如情感雷達，總能敏銳察覺同事情緒，並伸出援手。即便手邊工作繁重，也難以對別人的請求說「不」。他們最容易被情感打動，一句「還是你最好」就能讓他們心甘情願加班。但也因此，雙魚常成了被習慣性依賴的對象，邊界逐漸模糊，自己卻不自知。

處女座嚴謹細心，做事講究效率與品質，習慣把每個細節做到最好。這樣的特質讓同事與主管都安心，卻也使他們被默認為「人形校對機」，各種資料文件最後一關幾乎都會落到他們手裡。雖然責任感驅使他們無法放任錯誤，但長期下來，他們的努力反而成了別人偷懶的藉口。

