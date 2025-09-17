快訊

情義算什麼？三星座「利字擺中間」...摩羯大目標優先、第一名川普雙子

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個為了利益不顧情義的星座，川普再度上榜。(路透)
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個為了利益不顧情義的星座，川普再度上榜。(路透)

你會為了利益捨棄朋友或家人之間的情感嗎？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個為了利益不顧情義的星座，提醒民眾要務必當心這種朋友，請參考太陽、上升星座。

TOP3 摩羯座／重視成就 情理居次

在最重要的紛爭面前，或著在公司營運發展面前，摩羯座比較不會徇私，會希望在公司的大目標原則下，要重視公司成長與成就，如果有一些情理的問題，往往會退居第二考慮，整體而言公司的利益是最大的，情理方面可以不被考慮。

TOP2 天蠍座／原則第一 顧大局不會徇私

天蠍座不會被情義動搖，為了顧全大局不會徇私，整體來說，天蠍座也是一個公私分明的人，私下可以開玩笑，但是在檯面上或是公共領域的部分，絕對會秉持原則第一。

TOP1 雙子座／善於權衡 捨情取利

美國總統川普就是雙子座代表人物，一路以來他的政策推展，不管是對於外籍人士打工的決定，或是關稅的政策，都更重視美國自身的利益，如果要跟他套交情或走一些私人管道，可能還不如把真金白銀擺在他面前更為實在。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

你會為了利益捨棄朋友或家人之間的情感嗎？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個為了利益不顧情義的星座，提醒民眾要務必當心這種朋友，請參考太陽、上升星座。

