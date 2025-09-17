聽新聞
0:00 / 0:00
情義算什麼？三星座「利字擺中間」...摩羯大目標優先、第一名川普雙子
你會為了利益捨棄朋友或家人之間的情感嗎？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個為了利益不顧情義的星座，提醒民眾要務必當心這種朋友，請參考太陽、上升星座。
TOP3 摩羯座／重視成就 情理居次
在最重要的紛爭面前，或著在公司營運發展面前，摩羯座比較不會徇私，會希望在公司的大目標原則下，要重視公司成長與成就，如果有一些情理的問題，往往會退居第二考慮，整體而言公司的利益是最大的，情理方面可以不被考慮。
TOP2 天蠍座／原則第一 顧大局不會徇私
天蠍座不會被情義動搖，為了顧全大局不會徇私，整體來說，天蠍座也是一個公私分明的人，私下可以開玩笑，但是在檯面上或是公共領域的部分，絕對會秉持原則第一。
TOP1 雙子座／善於權衡 捨情取利
美國總統川普就是雙子座代表人物，一路以來他的政策推展，不管是對於外籍人士打工的決定，或是關稅的政策，都更重視美國自身的利益，如果要跟他套交情或走一些私人管道，可能還不如把真金白銀擺在他面前更為實在。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言