3生肖最重視手足之情！鼠有難同當、這動物是「最堅實後盾」
兄弟姊妹的關係中，有些人會為了金錢吵得不可開交，但有些人卻很珍惜骨肉相連的關係。命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享3個最重視手足之情的生肖，快來看看你有沒有這方面的特質吧！
TOP1 生肖鼠／親密無間 有難同當
生肖鼠的人屬水，個性直爽心直口快，為人也比較坦誠，內心感情較為豐富，不會去計較與兄弟姊妹間的相處，更能夠傾聽到兄弟之間的困難，如果有錢有很樂意拿出來互相幫忙，不會為了金錢而吵架。
TOP2 生肖馬／陽光開朗 相互扶持
屬馬的人是火性的，個性比較陽光開朗，充滿熱情且不怕辛苦，也善於交際，能夠和兄弟之間產生較為深厚的情感，自然不會跟兄弟們太過計較，能夠理解包容，甚至會主動關懷，是兄弟之間最堅實的後盾。
TOP3 生肖猴／濃濃親情 血濃於水
屬猴的人因為金性的關係，天生就非常聰明，待人很有感情也很有愛，不會去跟別人計較，最重視血濃於水的感情，兄弟朋友之間，他選擇兄弟而不是朋友，雖然在外面也對朋友很好，但真正要選擇時，還是會選擇兄弟，不管遇到什麼困難，總會第一個站出來挺兄弟。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
