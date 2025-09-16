柯文哲前世是這動物？雖交保…命理師預測「最終結局」：務必要小心

民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保裁定被撤銷，台北地方法院昨（9/15）重開羈押庭，檢辯再度激烈攻防，最終維持原裁定。命理專家小孟老師藉由塔羅牌預測柯文哲的最終結局，更計算他前世的因緣，提醒柯文哲在這四個月要務必小心，不要製造更多輿論，才能有自救的機會。

針對柯文哲交保被撤銷，清水孟星座塔羅的小孟老師在YouTube發布影片，表示柯文哲的塔羅牌是聖杯九的逆位，代表現在民眾黨都想要幫柯文哲，希望藉由柯文哲的事，讓小草的力量更加壯大，但仇恨民進黨的力量也會隨之增加。

小孟老師指出，如果柯文哲沒有被放出來，仇恨可能會更大，反而放出來能讓小草們消消氣，但是接下來要注意，如果柯文哲在媒體前講一些跟案情有關的事情，可能會讓檢察官很不愉快，把他再抓回去。但是柯文哲也可以利用政府，表達自己是被政治迫害的。

小孟老師建議，柯文哲的這張牌是逆位，代表出來不穩，很多眼睛再盯著他看，如果要硬鬥還是會有風險，最好先不要講話，不要去製造輿論，好好安靜地待在某個地方，把官司解決，帶領民眾黨前往更高的舞台，可以透過知名度幫助其他政治人物。

小孟老師隨後請小草抽代表柯文哲的塔羅牌，抽到的牌是「寶劍四」，代表「監禁」的牌，象徵柯文哲躺在監獄，更有人在祈禱，但這張牌也有逆轉的意涵，提醒柯文哲未來四個月要非常小心，因為這張牌是「四」，檢調的用意可能是抓住其他線索，把他再度送進去。

小孟老師也解釋，塔羅牌有正負兩個月的誤差，預測也有可能到六個月以後，明年10月有縣市長選舉，假設柯文哲被送進監獄，民眾仇恨值更高，柯文哲就有自救的機會。

人的輪迴有很多世，小孟老師計算，柯文哲某一世是猴子，做完猴子後轉世變成濟貧的人，想要藉由富有的人來幫助沒有錢的人，黃國昌就是他的二當家，在旁邊幫助他。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

