9月23日「秋分」報到！四禁忌一次看、4生肖要避災
小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，今年「秋分」在9月23日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。
1.不宜穿露背裝:
秋分開始天氣轉涼，穿露背裝，容易著涼感冒。
2.諸事不宜：
秋分不宜搬家、入厝、剃頭。
3.注意用火：
秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。
4.不宜吃冰冷食材
秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。
5.以下四生肖注意健康：
1.屬牛：注意腦血管。
2.屬猴：注意跌倒與筋骨。
3.屬豬：注意腸胃不順。
4.屬羊：注意感冒與身體轉寒。
秋分開財方法：
古人說秋分祭月，因此可選在9月22日跨9月23日晚上12：00，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
