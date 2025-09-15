聽新聞
0:00 / 0:00
影／玄奇！南投大士爺火化 連3年驚見「觀音像」
南投竹山正覺寺「大士爺文化祭」為當地指標性宗教慶典，今年於12日開鑼，活動一連3天，昨晚在火化大士爺祭儀後落幕。有信眾記錄火化過程，竟捕捉到烈焰顯現神似觀世音菩薩的形象；地方更透露，已連3年都有人拍到，眾人稱奇。
正覺寺指出，該寺廟創建自清代至今已有167年歷史，主祀觀音大士，大士爺是觀世音菩薩在農曆七月的化身，每年農曆七月廿三為大士爺聖誕，當地為此舉辦一連3天的大士爺文化祭，成竹山宗教盛事，今年更吸引20萬名信眾參香朝聖。
今年的「大士爺文化祭」於本月12日開鑼登場，為期3天的廟會活動，在昨晚火化大士爺祭儀後落幕；而在火化紙紮大士爺神像時，有信徒拍下熊熊烈焰形似觀世音菩薩樣貌，不論是上方頭型或下方裙襬都有些雷同，令眾人嘖嘖稱奇。
地方信眾也透露，大士爺火化時顯像化身為觀世音菩薩其實已連續三年，雖說信者恆信，但仍是挺玄的；正覺寺主委籃志文則說，農曆七月普渡時是大士爺在管理好兄弟秩序，完成任務後就回歸本位，火化升天將不好的帶走，好的留給世人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言