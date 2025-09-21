殺破狼週運勢／2星座偏財運好「要對發票」金牛出現心動對象

殺破狼2025年9月22日～9月28日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，家中有喜事發生，可能會多一名新成員加入，或是會換新居，搬到比較舒適安全的地區居住。某些白羊座則可能賣掉手上閒置的空屋，獲得大筆財富。

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，最近會承接較為光鮮亮麗的工作，會與大型廠商或是名人合作。日蝕發生期間，可以許下有關工作或轉換領域的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在財務、慾望宮位的火星影響，與人發生財務糾紛，需要花一些時間釐清資產歸屬。某些白羊座則要當心捲入性騷擾疑雲中，與人之間的各種接觸最好維持安全距離。

感情運方面，太陽進入感情宮位，受到土星與海王星影響，和情感對象吵架，對方將你的缺失一一細數，感到很受傷。某些白羊座因為情感上的煩惱，常常覺得很辛苦，現在的關係並不幸福。

金牛座：

整體運勢

學習運佳，在學習宮位的木星相位良好，想學習新的技術或知識，可找到十分優秀的指導者，任何問題一點就通，進步很快速。還是學生的金牛座，會選修到很實用的課程，學業表現良好。

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，會對某個人怦然心動，見到對方都很歡喜，同時與他相處愉快，這就是戀愛的感覺。日蝕發生期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的太陽受到土星與海王星能量影響，工作上發生較嚴重的缺失，可能因此面臨職務上的調整，某些金牛座則是決定辭掉工作，以示負責。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到在戀愛、子女、娛樂宮位的金星影響，會花很多錢與戀愛對象約會，或是買貴重的東西討好對方。某些金牛座則是在追星、買動漫週邊商品、手遊課金，或是在小孩、寵物身上花很多錢。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，木星持續在金錢宮位行進，會有許多兼職的機會，賺到很多外快，對改善經濟狀況不無小補，某些雙子座則是轉換到薪資待遇較好的領域發展，收入增加很多。

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，需要搬家的雙子座，此時會找到適合的物件，並很快入住新居。日蝕發生期間，可許下家庭、居住環境相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，退行回志業宮位的土星受到在家宅宮位的太陽影響，同時在工作宮位的火星受到冥王星影響，工作吃力不討好，同時需要幫上司或老闆從事遊走灰色地帶的事務，覺得職場不是很理想。

健康運方面，火星在健康宮位行進，體力消耗過多，每天都感到十分勞累，火氣也較大，容易長痘痘或嘴破，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較大，這段時間需特別注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運佳，金星在旅遊宮位行進，會參加團費較貴、食宿高級的旅行團，到偏遠的國度觀光。某些巨蟹座則是會搭乘遊輪或是觀光火車，享受高級的設施與服務，放空心情，盡情漫遊。

學習運方面，日蝕發生在學習宮位，會開始學習一個新的知識或技術，並找到優秀的指導者教導，日蝕發生期間，可許下與學業、學習、考試有關的願望，會獲得強盛的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在慾望宮位的冥王星影響，和戀愛對象在親密關係上不協調，某方可能肉體出軌，尋求慰藉，因此發生嚴重的爭執，兩人關係緊繃，

工作運方面，在志業宮位的海王星與在專業領域的土星呈現合相，並受到太陽影響，對於目前的工作領域覺得沒有前途，有意轉換跑道，在這段時間對於未來感到茫然，必須重新適應新的專業。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，會開啟一個新的收益來源，改善經濟狀況。日蝕能量影響期間，可許下與金錢、收入、改善經濟條件相關的願望，會獲得強盛的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到家宅宮位的火星影響，與伴侶會因為彼此的家人引起的事件吵架，或是夾在親人與情感對象之間兩面不是人。某些獅子座的家人過份干涉自己的情感狀況，覺得連談個戀愛都沒有自由。

工作運方面，太陽進入面試宮位，受到海王星與土星影響，面試新工作，即便資歷、學歷漂亮，談下來的待遇卻不如預期，覺得失望，某些獅子座則對於進入新領域的專業能力尚顯不足，面試時受到刁難。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，受到冥王星影響，與親人因為一些事件鬧翻，家庭氣氛不太好。這段時間需特別留意居住環境的電器、爐火使用，並要當心門戶安全，避免宵小闖入。

處女座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在命宮，有新的生涯規劃，或是想開發副業，可在此時開始啟動，日蝕發生期間，可許下有關工作、事業、對未來的計劃，或是任何願望，會有強盛的能量帶來幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，會受到貴人提攜，進入新的領域發展。某些處女座則是加入一個團隊，裡頭有許多志同道合的好朋友，可參與許多有趣的事情。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，受到冥王星影響，經常使用的交通工具壽終正寢，要換新車了。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間駕駛車輛需特別注意安全。

感情運方面，退行回感情宮位的土星，受到日蝕能量影響，情感對象會因為一些事件不愉快，甚至封鎖了你，關係一刀兩斷。某些處女座則是因為現實因素，無法與喜歡的人發展，令他很失望，雙方關係因此漸行漸遠。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，同時日蝕影響著工作宮位，工作單位或是人事有大變動，會跳槽到更有發展性的單位。日蝕發生期間，可許下事業、工作相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到進入命宮的太陽影響，情感對象似乎只是想跟你搞曖昧，自己心知肚明，卻不想面對現實。感情穩定的天秤座會發現伴侶有事情隱瞞你。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到冥王星影響，會有預期之外的支出，可能擠壓到日常生活費用，某些天秤座會有非要不可、限量發行的東西，傾家蕩產也要弄到手。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到金星影響，隨性地想快閃某個城市，卻因為經費不足，或是沒有事先規劃準備，導致在外地只能將就住宿在不太舒適的旅店，睡眠狀況不良，遊玩的興致也大減。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，週遭的人事汰舊換新，會遠離一些小人與酒肉朋友，與志同道合的人士往來。日蝕發生期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得強盛的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，不論是長居在海外，或是短期在異國旅行的天蠍座，都會遇到友善的人熱情款待，或是很幸運享受到特殊的待遇，十分愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，退行回戀愛宮位的土星受到太陽影響，喜歡的人會以比較直白的言語拒絕你的追求，感到十分受傷，甚至連朋友都無法當。感情穩定的天蠍座，會發現戀愛對象不為人知的秘密，覺得十分吃驚。

工作運方面，在工作宮位的海王星與在戀愛宮位的土星呈現合相，受到太陽的影響，原本秘密發展的職場戀情，被同事發現，傳遍整個公司，使你感到很困擾，走到哪都被人以有色眼光看待。

射手座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，會轉換到新的領域發展，或是開發副業，多賺一些錢，日蝕發生期間，可許下事業、工作、成就......相關的願望，會獲得強盛的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，偏財運極佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的射手座，投資標的指數飆升，可選在適當時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到在志業宮位的金星影響，雙方因為工作忙碌，只能靠通訊軟體聯繫，有時會覺得對方很冷淡，已經結婚或同居的射手座會覺得伴侶最近的情緒不穩定，兩人關係時雨時晴。

人際關係方面，進入人際關係宮位的太陽受到在家宅宮位的土星影響，有些不常聯繫的親戚突然拜訪，還刻意裝熟，似乎想佔些便宜，或是討一分祖產，覺得這些人很勢利。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，會有機會到海外工作、外派、留學、打工渡假、交換學生，或是規劃一趟旅行，日蝕發生期間，可許下與國外事務有關的願望，會獲得強盛的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，目前與伴侶有更進一步的規劃，雙方進入婚姻關係中，建立新家庭，生活甜蜜。單身的摩羯座，會邂逅有好感的對象，兩人關係升溫很快。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，出門逛街消費，容易被態度不佳的銷售人員惹惱，花錢受氣。某些摩羯座可能遇到麻煩的朋友，不斷想找人訴苦，卻又不想改變自己的劣根性，會暫時封鎖對方，省得心煩。

工作運方面，太陽進入志業宮位，受到在溝通宮位的土星影響，在職場會有些委屈，有苦難言，只能吞忍。某些摩羯座與同事、上司溝通不良，他們完全無法理解你想表達的問題，一昧往錯誤的方向發展，覺得很無奈。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，偏財運不錯，對發票中獎率高。有投資習慣的水瓶座，可在這段時間重新佈局，逢低買進有潛力的標的，未來長線可期。日蝕發生期間，可許下有關財務、投資方面的願望，可獲得能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，即將開始新的案件，會非常忙碌，但獲得的資源極佳，未來發展極具潛力，讓你很有動力執行，同時也獲得業界的矚目。

本週須注意的部分

金錢運方面，退行回金錢宮位的土星受到進入遠行宮位的太陽影響，為了要出國旅遊，省吃儉用，但旅費還是有些緊，需要更多資金，在外地旅行才會有安全感。某些水瓶座預期外的開銷太多，嚴重壓縮到生活費用。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在慾望宮位的金星影響，和喜歡的人在親密關係不太協調，遭受到對方忽冷忽熱的對待，甚至某一方有肉體出軌的行為，雙方關係面臨危機。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，同時在戀愛宮位的木星相位良好，情感汰舊換新，離開一段傷痕累累的關係，投向新戀情的懷抱。日蝕發生期間，可許下與情感關係、戀愛相關的願望，可獲得能量的幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，進入財務宮位的太陽，受到土星與海王星影響，信用卡使用不節制，拿到賬單時會感到驚訝，欠了太多卡債，需要分期支付。有投資習慣的雙魚座，標的指數急速下探，錯失了出脫最好的時機，感到扼腕。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，會有到異地工作、出差、旅行的機會，但食宿條件不佳，當地生活機能也不好，感到水土不服。某些雙魚座則是遇到一些沒禮貌的外國人，被對方激怒。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到金星影響，與伴侶的家人發生不愉快的事件，也影響雙方的關係。某些雙魚座的家人過分干涉自己的情感關係，對你的交往對象不太友善，使你夾在兩人之間，兩面難為。

