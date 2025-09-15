唐綺陽星座運勢週報：水瓶注意健康、魔羯感情低調、雙魚事業遇瓶頸
【唐綺陽星座運勢週報9/15-9/21】
星象影響：火星天秤衝刺、水星進天秤、金星進處女、金火六分相
本週火星衝刺階段，注意火災燙傷、脾氣火爆，以及人的問題容易被強化，特別是合夥關係易起爭端。水星進天秤，有關人際、合作或是政治相關話題升溫。金星進處女，大眾在乎細節、糾正錯誤，想要打掃清潔、整頓居家環境或是斷捨離。金火六分相，帶來桃花喜訊的消息。
12星座個別影響：
巨蟹：當心完美主義請放鬆，感情看誰都不順眼宜獨處
魔羯：事業責任與壓力加重，感情適合低調避免曝光
水瓶：注意健康與工作內部隱憂，感情有不滿要良好溝通
雙魚：事業遇到瓶頸需放鬆休息，感情要找對方向來付出
牡羊：注意與同事間的協調合作，感情出現年輕桃花
金牛：財務往來宜謹慎處理，感情當心冷淡恐陷停滯
處女：工作上單打獨鬥效率高，感情聚少離多難契合
天秤：問題在小細節能影響全局，感情過於木訥請浪漫
雙子：掌控工作按照計劃順利推進，感情有自信提升魅力
獅子：事業可選擇新的方向，感情有新的發展機會
天蠍：化解衝突能帶來新轉機，感情鬥嘴更添親密
射手：工作奔波進度快速推進，感情多主動展現誠意
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
