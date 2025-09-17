占星看今生理想模樣(下) ／射手悠哉冒險王、摩羯嚴厲管理員

每個人的靈魂深處，都烙印著在來世之前就已自行決定的「今生理想模樣」 。同時，你也早已設下許多機制，引領自己朝理想邁進。而太陽星座，即代表你的靈魂基於前世體驗，自行選擇的「今生理想模樣」。

●太陽 天秤座

崇尚和諧之美！與眾人共處的地球親善使者

你的靈魂決定要於此生宛如成熟的社會人士般，重視人類的和平，並透過從他人的眼光眺望世界、與他人跨越價值觀的差異互相交流，與萬物和諧共處。你此生的目的，就是要充分發揮合夥與繁榮的能量，不僅要以優雅的禮儀與善解人意的心化解諸多爭執，還要與他平等互惠，共創繁榮。

●太陽 天蠍座

帶著破壞與重生的天賦！體驗靈魂交融能量的薩滿

你的靈魂決定要於此生宛如他人的雙生火焰般，與他人一同跨越「人」這個框架，從裡到外互相接納，在靈魂層次上合而為一。你此生的目的，就是要充分發揮融合與重生的能量，透過與他人的靈魂合作，毫不留情地摧毀早已無益的事物，並使其重生為一股崇高的力量，綻放最大的光芒。

●太陽 射手座

盡情冒險！自由自在的地球旅人

你的靈魂決定要於此生宛如悠閒的旅人般，踏出習以為常的世界，跟隨好奇心展開無數意想不到的冒險，藉此活出自由自在的人生。你此生的目的，就是要充分發揮智慧與希望的能量，輕鬆地信任自己與世界，並在每次出發冒險時，都只帶上必需品，深信無論遇上什麼事，只要跟隨自己的內在力量與自然上蒼的無形指引，就永遠不會迷失方向。

●太陽 摩羯座

《靈魂藍圖占星術：揭開靈魂為你設計的今生今世》。圖/楓樹林出版提供

以幫助社會為榮！展現嚴厲之愛的地球管理員

你的靈魂決定要於此生宛如值得信賴的管理員般，因樂於運用自己的能力和經驗幫助社會，並為眾人帶來安心、安定的生活，而背起照顧世界的責任。你此生的目的，就是要充分發揮權威與成功的能量，既要放眼數十年後的未來，以避免急於求成的心態，不時嚴厲地引導自己與他人，還要維護充滿笑容的社會。

●太陽 水瓶座

古靈精怪又和藹可親的個性！體會差異趣味的地球研究員

你的靈魂決定要於此生帶著肉體，展現自己的真實模樣，藉此運用超乎常理的獨特之道改善世界，並與眾生平等互動，過上思想自由的一生。你此生的目的，就是要充分發揮獨到與革新的能量，與擁有各式各樣經驗與價值觀的夥伴，不分優劣、不分貴賤地合作，藉此以靈魂視角探究「嶄新未來」 。

●太陽 雙魚座

來者不拒 去者不追！在地球懷裡擁抱夢想的胎兒

你的靈魂決定要於此生宛如子宮內的胎兒一般，毫不猶豫地吸取他人賦予的養分，並如在夢中漂泊般，順其自然地接受生命中的一切。你此生的目的，即是充分發揮天真與無私之愛的能量，無論身處多麼惡劣的環境裡，都能在神祕力量的守護之下愛著一切，並不斷成長。

(本文摘錄自《靈魂藍圖占星術：揭開靈魂為你設計的今生今世》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

