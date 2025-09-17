快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

占星看今生理想模樣(下) ／射手悠哉冒險王、摩羯嚴厲管理員

楓樹林出版／ 文‧靈魂諮詢師 井上小亞子
圖為星座示意圖。圖/ingimage
圖為星座示意圖。圖/ingimage

每個人的靈魂深處，都烙印著在來世之前就已自行決定的「今生理想模樣」 。同時，你也早已設下許多機制，引領自己朝理想邁進。而太陽星座，即代表你的靈魂基於前世體驗，自行選擇的「今生理想模樣」。

●太陽 天秤座

崇尚和諧之美！與眾人共處的地球親善使者

你的靈魂決定要於此生宛如成熟的社會人士般，重視人類的和平，並透過從他人的眼光眺望世界、與他人跨越價值觀的差異互相交流，與萬物和諧共處。你此生的目的，就是要充分發揮合夥與繁榮的能量，不僅要以優雅的禮儀與善解人意的心化解諸多爭執，還要與他平等互惠，共創繁榮。

●太陽 天蠍座

帶著破壞與重生的天賦！體驗靈魂交融能量的薩滿

你的靈魂決定要於此生宛如他人的雙生火焰般，與他人一同跨越「人」這個框架，從裡到外互相接納，在靈魂層次上合而為一。你此生的目的，就是要充分發揮融合與重生的能量，透過與他人的靈魂合作，毫不留情地摧毀早已無益的事物，並使其重生為一股崇高的力量，綻放最大的光芒。

●太陽 射手座

盡情冒險！自由自在的地球旅人

你的靈魂決定要於此生宛如悠閒的旅人般，踏出習以為常的世界，跟隨好奇心展開無數意想不到的冒險，藉此活出自由自在的人生。你此生的目的，就是要充分發揮智慧與希望的能量，輕鬆地信任自己與世界，並在每次出發冒險時，都只帶上必需品，深信無論遇上什麼事，只要跟隨自己的內在力量與自然上蒼的無形指引，就永遠不會迷失方向。

●太陽 摩羯座

《靈魂藍圖占星術：揭開靈魂為你設計的今生今世》。圖/楓樹林出版提供
《靈魂藍圖占星術：揭開靈魂為你設計的今生今世》。圖/楓樹林出版提供

以幫助社會為榮！展現嚴厲之愛的地球管理員

你的靈魂決定要於此生宛如值得信賴的管理員般，因樂於運用自己的能力和經驗幫助社會，並為眾人帶來安心、安定的生活，而背起照顧世界的責任。你此生的目的，就是要充分發揮權威與成功的能量，既要放眼數十年後的未來，以避免急於求成的心態，不時嚴厲地引導自己與他人，還要維護充滿笑容的社會。

●太陽 水瓶座

古靈精怪又和藹可親的個性！體會差異趣味的地球研究員

你的靈魂決定要於此生帶著肉體，展現自己的真實模樣，藉此運用超乎常理的獨特之道改善世界，並與眾生平等互動，過上思想自由的一生。你此生的目的，就是要充分發揮獨到與革新的能量，與擁有各式各樣經驗與價值觀的夥伴，不分優劣、不分貴賤地合作，藉此以靈魂視角探究「嶄新未來」 。

●太陽 雙魚座

來者不拒 去者不追！在地球懷裡擁抱夢想的胎兒

你的靈魂決定要於此生宛如子宮內的胎兒一般，毫不猶豫地吸取他人賦予的養分，並如在夢中漂泊般，順其自然地接受生命中的一切。你此生的目的，即是充分發揮天真與無私之愛的能量，無論身處多麼惡劣的環境裡，都能在神祕力量的守護之下愛著一切，並不斷成長。

(本文摘錄自《靈魂藍圖占星術：揭開靈魂為你設計的今生今世》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 靈魂 太陽

延伸閱讀

職場5星座淪工具人…雙魚「1句話」心甘情願加班 他們太可靠卻難升遷

柯文哲前世是這動物？雖交保…命理師預測「最終結局」：務必要小心

秋分將至！四生肖「嗅新商機」發大財 屬鼠天然手作、屬蛇搞VR

情義算什麼？三星座「利字擺中間」...摩羯大目標優先、第一名川普雙子

相關新聞

占星看今生理想模樣(下) ／射手悠哉冒險王、摩羯嚴厲管理員

每個人的靈魂深處，都烙印著在來世之前就已自行決定的「今生理想模樣」 。同時，你也早已設下許多機制，引領自己朝理想邁進。而太陽星座，即代表你的靈魂基於前世體驗，自行選擇的「今生理想模樣」。

情義算什麼？三星座「利字擺中間」...摩羯大目標優先、第一名川普雙子

你會為了利益捨棄朋友或家人之間的情感嗎？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個為了利益不顧情義的星座，提醒民眾要務必當心這種朋友，請參考太陽、上升星座。

每日星座運勢／金牛易遇到心儀對象 重要的是勇氣

2025-09-17牡羊座短評：愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。【整體運】今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製

秋分將至！四生肖「嗅新商機」發大財 屬鼠天然手作、屬蛇搞VR

9月23日秋分將至，四生肖事業與財運有望高升，《搜狐網》點名，屬鼠、蛇、猴、豬的朋友在這個時節，將憑藉其對市場敏銳的嗅覺與實踐力，掌握尚未被重視的商機，不論是耕耘小本生意、跨足新興產業，還是創意整合、農業創新方面，都能脫穎而出，迎來實質的財富成長。

占星看今生理想模樣(上) ／巨蟹喜歡大家庭、雙子打破砂鍋問到底

每個人的靈魂深處，都烙印著在來世之前就已自行決定的「今生理想模樣」 。同時，你也早已設下許多機制，引領自己朝理想邁進。而太陽星座，即代表你的靈魂基於前世體驗，自行選擇的「今生理想模樣」。

柯文哲前世是這動物？雖交保…命理師預測「最終結局」：務必要小心

民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保裁定被撤銷，台北地方法院昨（9/15）重開羈押庭，檢辯再度激烈攻防。命理專家小孟老師藉由塔羅牌預測柯文哲的最終結局，更計算他前世的因緣，提醒柯文哲在這四個月要務必小心，不要製造更多輿論，才能有自救的機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。