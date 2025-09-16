太陽星座=今生的理想(上) ／巨蟹最喜歡大家庭、獅子天天放暑假

每個人的靈魂深處，都烙印著在來世之前就已自行決定的「今生理想模樣」 。同時，你也早已設下許多機制，引領自己朝理想邁進。而太陽星座，即代表你的靈魂基於前世體驗，自行選擇的「今生理想模樣」。

●太陽 牡羊座

開闢未知道路！勇往直前的地球先驅

你的靈魂決定在此生如同即將臨世的新生兒，離開備受保護的子宮，全力通過狹小的產道，躍入充滿刺激與挑戰的世界一般，充滿活力。你此生的目的，就是要充分發揮不屈不撓的能量，即使一路困難重重、即便迷失方向，也都能自行克服阻礙，抵達無人能及之處。

●太陽 金牛座

撼動五官！盡情享受地球豐盛的滿足之人

你的靈魂決定於此生如同純真潔淨的嬰兒般，不假思索地表達一切欲望，並透過五官循序漸進地滿足身心。你此生的目的，就是要充分發揮愛與五官的能量，即使願望無法立即實現，甚至結果不如預期，也必定能憑藉令人憐愛的笑容與超乎想像的執著，獲得嚮往的一切。

●太陽 雙子座

打破砂鍋問到底！以好奇心團結眾人的地球領袖

你的靈魂決定要於此生宛如牙牙學語的孩童般，展露好奇心，不僅對萬事萬物充滿興趣，還要向每位相遇的人發問，逐步增廣見聞。你此生的目的，就是要充分發揮求知欲與情報交流的能量，藉此從容親近各式各樣的人與經驗，並全面散播獲得的資訊，同時四處遊歷，追求刺激。

●太陽 巨蟹座

孕育溫馨的地球大家庭！帶給眾人歸屬感的共感人

你的靈魂決定要於此生宛如幼稚園兒童般，穿梭於如家般安心的所在與嶄新的世界之間，帶著清新與活力，從中感受不安、興奮等各式各樣的情緒。你此生的目的，就是要充分發揮愛與情緒的能量，藉由情感與家人及相遇的人建立溫暖的繫絆，共組一個大家庭。

●太陽 獅子座

悠遊地球這座遊樂場！全力展現生活樂趣的創造者 《靈魂藍圖占星術：揭開靈魂為你設計的今生今世》。圖/楓樹林出版提供

你的靈魂決定要於此生宛如小學生般，滿懷渾然天成的自信與希望，並把每天當成悠閒自在的暑假，放肆玩樂、天真無邪地生活。由於你相信自己是獨一無二的特別存在，並引頸期盼能過上充滿愛、喜悅與讚美的人生，因此，你此生的目的，就是要抱持鍥而不捨的堅強意志，充分發揮創造與展現的能量。

●太陽 處女座

為了將世界打造成理想國度！維持整潔與健康的地球工作者

你的靈魂決定要於此生宛如純真的青少年般，即使面對現實的矛盾與混沌，也要持續勇往直前，實現理想。你此生的目的，就是要發揮實現理想的能量，為了不讓美好的夢想因現實的束縛而腐朽，繃緊神經，立定精確縝密的目標，並實際整頓規劃。

