5星座遇到MeToo…會勇敢說出來！江祖平、大牙上榜「不想再有人受害」

最近又有MeToo事件爆出來，我在想一個問題：為什麼有些人被性騷擾會勇敢講出來，有些人就默默吞下去？

射手座：看不慣就要戰的正義魔人

代表人物：鍾沛君

射手座就是那種「我管你是誰，不對就是不對」的個性。他們超討厭假掰跟不公平的事。

鍾沛君當時直接點名「名嘴」不當行為，就是射手座標準作風：不會拐彎抹角，管你多大咖都要講。

射手座的正義感是天生的，他們寧可被討厭，也不要看到壞人繼續爽。而且射手座很天真，會覺得「我說出真相大家就會支持我」，所以特別敢衝。

處女座：道德潔癖發作的完美主義者

代表人物：鄭家純（雞排妹）

處女座他們對道德的事情很潔癖。看到髒東西就想清乾淨。

鄭家純對鹹豬手事件的處理方式，超級處女座：證據整理得很仔細、邏輯清楚、而且絕對不會亂講話。

處女座一旦決定要爆你，絕對準備萬全。他們不會衝動行事，但一出手就是要讓你無法反駁。這種謹慎但堅持的個性，讓他們在處理這種事情時特別有說服力。我覺得處女座應該是最會收集證據的星座，被他們盯上的性騷擾犯真的不要以為能逃過他們的回擊。

天秤座：受不了不公平的正義使者

代表人物：大牙

天秤座天生對「不平衡」特別敏感，當他們察覺到權力不對等的情況時，內心的正義感會被強烈觸發。

大牙選擇站出來，說出當年的事件，很符合天秤座「為弱勢發聲」的特質。天秤座不只是為了個人權益，更多時候是出於「如果我不說，可能還有其他人受害」的責任感。天秤座在處理這類敏感議題時有個優勢：他們擅長理性溝通，知道如何用適當的方式表達立場，既能清楚傳達重點，又不會過度激化對立。這種「溫和但堅定」的表達方式，往往能讓更多人理解和支持他們的立場。天秤座的正義感雖然不如射手座那麼直接，但持久性和影響力可能更深遠。

水瓶座：打破沈默的揭露者

代表人物：江祖平

水瓶座最受不了「大家都知道但沒人敢說」的潛規則。江祖平從匿名爆料到親自現身，很符合水瓶座先理性評估、再採取行動的特質。她最後選擇公開身份，是因為水瓶座有種使命感：「如果我不站出來，這種事會持續發生。」特別是她提到還有其他女性受害者，這種「為了集體利益而行動」的想法，超級水瓶座。

而且水瓶座很會運用現代工具，江祖平在社群平台公開對話截圖，用科技手段保存證據，既聰明又有效。

別看水瓶座平常很理性，其實他們很好戰。一旦決定要對抗不公，就會戰到底。水瓶座的勇敢不是衝動，而是理性選擇後的堅持作戰。

巨蟹座：被傷害就要報復的記恨專家

巨蟹座雖然平常很溫柔，但有個特質大家常忽略：他們被傷害會痛苦很久，不發洩出來會內傷。

巨蟹座遇到性騷擾這種事，不是因為什麼保護別人的偉大情操，而是因為「我被你傷害了，我超痛的，我不讓你付出代價我會瘋掉」。他們的揭露其實帶有很強的情緒色彩，就是要讓對方也嚐嚐被羞辱的滋味。巨蟹座記恨起來真的很可怕，會一直一直想著這件事，想到不報復就睡不著覺。而且巨蟹座很會煽動情緒，他們講起受害經過會讓所有人都心疼他們，無形中就獲得更多支持。這種「柔弱但堅韌」的形象，往往比直接開戰更有殺傷力。

