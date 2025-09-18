占星術準嗎？從異端邪說到每日運勢…星盤是「你靈魂有話要說」

為何至今接觸的占星術都讓人難以信服？不準是有原因的

在不同時代裡，占星術被視為科學、醫學、天文學、心理學、農務計畫、曆法、信仰、命理方法、預言術、機密儀式、魔術，甚至是異端或邪物。長年以來，占星術一直都是機密儀式中的機密儀式，只有各領域的菁英、國家元首和宗教團體內的極少數人才有辦法接觸。

這些人繪製出生辰或特定時間當下的「星盤」 ，使用其中複雜的點、線與占星符號，來研究、解釋、預測各種問題，運用範圍從個人疑惑到國家與全球議題，應有盡有。

只是，星盤於不同時期的影響力卻天差地遠。在現代，書店的娛樂書區總是擺滿星座書，眾人也都引頸期盼晨間雜誌秀或雜誌上的每日運勢，甚至登門拜訪號稱「神準」的占星師。

我想大家在閱讀雜誌或星座書上的解說時，肯定都有「有些準、有些不準」的經驗，這很正常。因為雜誌或電視上的星座專欄，多半只以太陽星座作為占星依據。

其實，占星術精密且複雜得驚人。這是一套耗費超過五千年，透過觀測某個特定時間點內十個以上的行星與占星理論中的點線所在位置，解讀其代表的詳細意涵，所建立而成的理論。而電視和雜誌只採用其中的太陽星座，簡單解釋多數人皆能符合的內容，肯定會降低準確度。不過相對地，這樣的方法確實有淺顯易懂、方便運用的優點。

此外，每名研究者在解讀星盤上的各種資訊時，都持有不同的觀點與技巧。即使看著同一張星盤，每位占星師所著重的地方也不盡相同，即便解釋相同要點，每位占星師也都擁有各自獨到的解釋方法。這是因為每位解讀星盤的人的技術、涵養、價值觀與靈魂經驗皆大相徑庭的緣故。當然，時代和文化背景也有著深遠的影響。

相同星座的人之所以有著相異的個性，是因為揚升階段不同

我和占星術相處這近五十年來，幾乎對預知詳細的未來不抱任何興趣，反而只是持續透過星盤，觀察每個人的個性、天賦與人際關係。而我透過閱讀全球文獻、參加各種研討會、向個案學習，同時配合自學與自身經驗，來研究靈魂轉世等靈性問題，約莫也有四十年的歲月。

在這之間，我看著同一個人的個性隨時間改變、同日出生的雙胞胎性格隨成長漸漸分歧，也發現相同星座解釋在不同人身上呈現的內容各異，於是開始相信： 「靈魂會在累積各種經驗的過程中不斷揚升，隨經驗值變化，個性的展現方式也會改變。 」

《靈魂藍圖占星術：揭開靈魂為你設計的今生今世》。圖/楓樹林出版提供

歷經多年的觀察， 「靈魂藍圖占星術」於焉誕生。這個占星術將星盤視為一張靈魂的成長藍圖，以靈魂視角來解讀星盤。然而，由於星盤本身既精密又複雜，本書為了讓每個人皆能方便運用，只先介紹了基本的內容。

不過，再怎麼精密獨特的星盤，也都只是展現出你靈魂所設計的藍圖而已，而且，你能夠選擇的藍圖永遠不只一張。所以，獨一無二的你現在所做出的選擇才是最重要的，你必須如同操縱基因一般，分別選擇啟動、封閉、充分展現與稍作克制的部分。換言之，你靈魂的揚升程度以及人生這場遊戲的結局，會因你有許多變數。

(本文摘錄自《靈魂藍圖占星術：揭開靈魂為你設計的今生今世》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

