下周星座運勢／水星入天秤+金星入處女！獅子別亂花錢、天秤需要獨處
下周(9/14-9/20)水星進天秤帶來更柔和、理性與注重平衡的溝通氛圍；而金星入處女，則讓人對關係與金錢更謹慎，重視細節與實際付出。
<牡羊座>會更在意公平
水星進天秤讓你在合作與伴侶關係中更注重公平，適合談判與協調。金星進處女提醒你工作與健康要留心細節，別因粗心而影響成果。感情中，展現貼心小動作，能讓彼此更親近。
<金牛座>遇到可靠對象
金星進處女提升戀愛與創意運，單身者有機會遇到可靠的人。有伴者則更適合以實際行動表達愛。水星進天秤提醒你日常安排要有彈性，規劃好時間，能讓生活更有效率。
<雙子座>誠實勝過討好
水星進天秤幫助你在家人、伴侶間更懂得傾聽，修復關係。金星進處女帶來整理居家與改善健康的能量。這週創意靈感多，適合寫作或學習。感情上，真誠對話比表面討好更重要。
<巨蟹座>注意腸胃和呼吸道
這週交流與短程出行多，水星讓你表達更圓融。金星進處女幫助你整理文件與學習規劃。感情上需要務實經營，不要沉浸在不切實際的想像。健康注意腸胃與呼吸系統。
<獅子座>避免衝動花錢
水星提醒你在財務與價值觀上保持平衡，避免衝動花費。金星進處女讓你在理財上更務實，也能看清細節。感情方面，伴侶會因你的貼心而感到安全，細微付出很重要。
<處女座>社交場合發光
金星進入你的星座，魅力上升，社交場合容易被注意。工作上細心表現受賞識。水星進天秤提醒你理財與合作要公平，避免過度付出。感情中展現自信與真誠會更受吸引。
<天秤座>獨處帶來能量
水星進入你的星座，思緒清晰，適合表達與協商。金星進處女提醒你重視內在情感，適合休息或自我療癒。感情方面，深入交流更能拉近距離，獨處時間也能帶來能量。
<天蠍座>產生新的情愫
朋友與人脈是重點，水星幫助你在互動中更有分寸。金星進處女提醒合作與友情務實處理，避免誤會。感情中可能透過朋友圈結識對象，或因合作而激發新的情愫。
<射手座>別因忙碌冷落伴侶
事業是焦點，水星讓你表達更有說服力，適合推動計劃。金星進處女帶來升遷與合作契機，但需要注重細節。感情因忙碌而容易冷落伴侶，記得抽空經營互動。
<魔羯座>旅行幫未來加分
水星進天秤讓你在專業場合溝通順暢，適合拓展人脈。金星進處女帶來旅行或進修機會，有助未來發展。感情中容易遇到背景不同的人，保持實際與耐心，能帶來新體驗。
<水瓶座>注意財務資源分配
財務與資源分配是重點，水星幫助你談判更公平。金星進處女提醒你務實看待金錢與情感，避免過度幻想。適合檢視投資與保險。感情中務實承諾能讓關係更穩定。
<雙魚座>遇到務實對象
人際與伴侶關係是焦點，水星幫助你更懂妥協。金星進處女讓你更重視承諾，單身者有機會遇到務實的人。有伴者需避免挑剔，務實的對話與互相支持，才是關鍵。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
