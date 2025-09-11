快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

喜歡你卻不說！四星座女生最愛「欲擒故縱」 牡羊、獅子上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，四大星座的女性，特別擅長「欲擒故縱」，明明早就對你動心，卻偏偏等你開口表白。示意圖／ingimage
《搜狐網》指出，四大星座的女性，特別擅長「欲擒故縱」，明明早就對你動心，卻偏偏等你開口表白。示意圖／ingimage

在感情裡，有些人從不主動表白，卻總能讓你心癢難耐，這正是所謂的「欲擒故縱」，表面若即若離，實則處處透露心意，讓人忍不住主動靠近，《搜狐網指出，四大星座的女性，特別擅長這種「戀愛兵法」，明明早就對你動心，卻偏偏等你開口表白。

天蠍座

天蠍座女性總能巧妙運用眼神與語氣，悄悄牽動你的心弦，她們並不急著攤牌，而是透過一連串細膩的舉動與曖昧的訊號，慢慢讓你察覺她對你其實與眾不同，當她感受到你也動心了，才可能主動表白。

雙魚座

她們天生自帶浪漫氣場，總是用溫柔細膩的方式，悄悄走進你的世界，雙魚不會直接表白愛意，反而喜歡透過貼心舉動、日常對話中的小巧思，默默釋放她的在乎，當你開始察覺那些看似不經意的用心，她也會在對的時機溫柔告訴你，其實早就愛你很久了。

牡羊座

牡羊座個性直率，她們的愛來得又快又真，從不拐彎抹角，給人一種不走欲擒故縱的套路，但其實她們追愛也有自己的節奏，一開始若有似無地靠近你，觀察彼此默契，只要確定心意，才會說出口。

獅子座

她們自帶王者氣場，一旦對誰產生好感，絕對不會刻意掩飾，會用自信與魅力吸引你注意，製造出「你就是她唯一」的感覺，雖不急著說出口，但其實內心早已準備好，只要你一點頭，她馬上就能霸氣宣示主權。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 戀愛 天蠍座 牡羊座 獅子座 搜狐網 雙魚座

延伸閱讀

柯南上身！3星座有「防詐體質」...天蠍直覺超強、他是超級細節控

豁然開朗！3生肖今年秋冬苦惱迎刃而解...龍好好面對、他人脈通錢脈

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

不是沒人愛！「4星座男」高冷又慢熟 桃花來了也留不住

相關新聞

川普盟友柯克中槍身亡 塔羅老師看星盤驚：難以迴避的「命定之日」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡，震驚各界。對此，塔羅與占星老師艾菲爾表示，事發當天的天象出現多項警訊，對柯克而言，或許是一個難以迴避的「命定之日」。

喜歡你卻不說！四星座女生最愛「欲擒故縱」 牡羊、獅子上榜

在感情裡，有些人從不主動表白，卻總能讓你心癢難耐，這正是所謂的「欲擒故縱」，表面若即若離，實則處處透露心意，讓人忍不住主動靠近，《搜狐網》指出，四大星座的女性，特別擅長這種「戀愛兵法」，明明早就對你動心，卻偏偏等你開口表白。

不是沒人愛！「4星座男」高冷又慢熟 桃花來了也留不住

在12星座中，有些星座男因性格冷淡或過度理性，雖然外表有魅力，卻讓桃花運一再受阻。儘管他們看似無心戀愛，實際上只是習慣將真實情感藏得很深。「搜狐網」點名以下四個星座男，在感情世界中往往因「高冷特質」而難以順利發展戀情。

3星座伴侶「完美互補」...巨蟹座陳漢典+金牛座Lulu第一名

在感情世界中，選擇一個性格互補的伴侶格外重要。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享三對完美互補的星座夫妻組合，不僅感情會長久，還是完美組合，請參考太陽、上升、月亮、金星星座。

不受控！超灑脫「5生肖」討厭被管 我行我素最自在

每個人都有自己嚮往的生活方式，有的人喜歡穩定安逸的生活，有的人追求浪漫與激情。無論是哪種生活方式，自由都是心之所向，不喜歡被太多的條條框框束縛，不願意被生活坐以待斃，不用察言觀色的過日子，想想都覺得自

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

「鬼門關」在民間信仰中指的是鬼月（農曆七月）結束的最後一天，2025年鬼門關日期落在國曆9月21日。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享鬼門關之際不可觸犯的7個禁忌，也提到運勢由黑翻紅的3個生肖，快來看看你有沒有上榜吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。