川普盟友柯克中槍身亡 塔羅老師看星盤驚：難以迴避的「命定之日」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡，震驚各界。對此，塔羅與占星老師艾菲爾表示，事發當天的天象出現多項警訊，對柯克而言，或許是一個難以迴避的「命定之日」。

艾菲爾今（11）日在臉書發文表示，事發當天流年火星與太陽合相，代表與暴力、衝突有關的能量直衝一個人的生命力中心；再加上流年火星與本命天王星、海王星呈90度角，這樣的刑剋象徵突發、隱晦的危險，如同一道突來的「能量切割」。

此外，流年土星與海王星對衝本命月亮，也暗示著身心脆弱之時易遭外力衝擊，牽動命運課題；即使當天也有如流年冥王星與天王星對月亮呈和諧相位的支持能量，但冥王星與天王星本身帶有轉折與終結意味，仍可能加劇能量波動，形成命運的轉捩點。

艾菲爾指出，綜合星盤來看，這一天對柯克而言，恐怕正是命盤能量全面引爆、難以迴避的轉折時刻。

從政治與社會層面觀察，事件發生的時點亦具象徵性：就在美國「愛國日」（911事件紀念日）前夕。艾菲爾感嘆，這場意外不僅再度挑起恐懼與仇恨的情緒，也與近來美國官方強硬政策產生呼應，例如近期將「五角大廈」更名為「戰爭部」的傳言，進一步凸顯國內分裂與對立氛圍。

艾菲爾表示，無論立場如何，柯克的離世都是一場令人痛心的悲劇，也提醒世人：在極化加劇的當下，若人類繼續沉溺於敵意與仇視，終將陷入更深的破壞與衝突之中。

艾菲爾也呼籲，星象雖非決定命運的唯一因素，卻能提供關鍵的警示，他提醒大眾，在遇上火星、土星、冥王星等強烈能量觸發命盤時，務必要提高警覺，調整生活節奏，慎防潛在的外在風險。

