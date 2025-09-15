快訊

柯文哲今返地院重開羈押庭 「回復」羈押禁見暫不拆電子腳鐶

「TikTok不賣就禁」成美中協議試金石 川普放話：看中國要怎麼做

MLB／鄧愷威16日出戰響尾蛇 對決台美混血球星卡洛爾

聽新聞
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

聯合新聞網／ 非貓不可
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把最好的表現拿出來，未來就能升職加薪，有人則是持之以恆，就能帶來豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬兔

勞苦功高的上班族，是公司穩定的基石，也是社會中比例最高、最廣泛的工作者，而本周有著不錯的運勢，在這段時間裡，可能會得到上司不同的安排，接觸到不同的業務工作，你可要好好把握，因為你正在被提拔培養中，請把最好的表現拿出來，未來定能升職加薪。

第四名：血型A型+生肖屬狗

美麗的事物總能吸引到眾人的目光，倘若把自己變得更美，更能提升個人魅力，如果你是專門製造美麗，例如美髮、美甲、美體美容等相關工作者，本周財運很不錯，在這段時間裡，會有許多舊雨新知光顧，請好好發揮，拿出最好的技術，就能讓客人源源不絕，替自己帶來滿滿的財富。

第三名：血型AB型+生肖屬猴

銷售工作常常讓人耗費許多精力，往往費盡唇舌也不見得能有好成績，如果你是專門在做傳直銷的工作者，本周運勢正在上升，在這段時間裡，會有許多機緣降臨眼前，請好好把握，不要放棄，只要能夠持之以恆，就能得到對方的青睞，讓自己提升業績，也帶來豐厚的收益。

第二名：血型O型+生肖屬牛

熱鬧滾滾的活動現場，背後需要許多人的共同努力而完成，如果你是活動企劃，或是婚宴、商演等活動規劃工作者，本周財運大幅提升，在這段時間裡，有機會簽下好幾筆合約，你只需要注意器材的正常運行，以及場地安全，就能得到客戶讚賞，順利拿到尾款，贏得滿滿的財富。

第一名：血型B型+生肖屬龍

工地工作的環境惡劣，充滿許多危險，需要聚精會神，不可鬆懈，如果你是工地機具的操作者，例如山貓、挖土機等，本周的財運相當強盛，在這段時間裡，會有龐大的工作量在等著你，雖然需要加班，但只要按部就班，循序漸進，不僅能順利完成工作，也會得到豐厚的加班費

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財運 加班費

延伸閱讀

不是沒人愛！「4星座男」高冷又慢熟 桃花來了也留不住

該訂機票了！3生肖秋冬旅行有好運...豬他鄉遇貴人、他找到自我

5星座遇到MeToo…會勇敢說出來！江祖平、大牙上榜「不想再有人受害」

外表不搶眼桃花卻超旺？3星座女「魅力藏心裡」追求者絡繹不絕

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把最好的表現拿出來，未來就能升職加薪，有人則是持之以恆，就能帶來豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：水瓶注意健康、魔羯感情低調、雙魚事業遇瓶頸

本週火星衝刺階段，注意火災燙傷、脾氣火爆，以及人的問題容易被強化，特別是合夥關係易起爭端。水星進天秤，有關人際、合作或是政治相關話題升溫。金星進處女，大眾在乎細節、糾正錯誤，想要打掃清潔、整頓居家環境或是斷捨離。金火六分相，帶來桃花喜訊的消息。

每日星座運勢／雙魚一昧的衝動投資 只會得不償失

2025-09-15牡羊座短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。【整體運】另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班

殺破狼週運勢／天秤職場地位提升 天蠍當心感情被嫉妒

殺破狼2025年9月15日～9月21日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，有意購置房產的白羊座會看到滿意的物件，

12星座最適合旅行方式...金牛獅子天秤要「吃好住好」、這一組「說走就走」

每個人的個性不同，相對應的旅行方式也會有所差異。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享12星座最適合的旅行方式，快來看看你最適合哪種旅行吧！請參考太陽、月亮、木星、上升星座。

外表不搶眼桃花卻超旺？3星座女「魅力藏心裡」追求者絡繹不絕

不是只有外貌出眾才能擁有好桃花！「搜狐網」指出，在十二星座中，有三大星座女雖然外型樸素，卻擁有極高的異性緣，靠著性格魅力與獨特氣質，成為讓人難以忽視的存在。她們低調中自帶光芒，總能在不經意間吸引眾多追求者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。