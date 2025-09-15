本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把最好的表現拿出來，未來就能升職加薪，有人則是持之以恆，就能帶來豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬兔

勞苦功高的上班族，是公司穩定的基石，也是社會中比例最高、最廣泛的工作者，而本周有著不錯的運勢，在這段時間裡，可能會得到上司不同的安排，接觸到不同的業務工作，你可要好好把握，因為你正在被提拔培養中，請把最好的表現拿出來，未來定能升職加薪。

第四名：血型A型+生肖屬狗

美麗的事物總能吸引到眾人的目光，倘若把自己變得更美，更能提升個人魅力，如果你是專門製造美麗，例如美髮、美甲、美體美容等相關工作者，本周財運很不錯，在這段時間裡，會有許多舊雨新知光顧，請好好發揮，拿出最好的技術，就能讓客人源源不絕，替自己帶來滿滿的財富。

第三名：血型AB型+生肖屬猴

銷售工作常常讓人耗費許多精力，往往費盡唇舌也不見得能有好成績，如果你是專門在做傳直銷的工作者，本周運勢正在上升，在這段時間裡，會有許多機緣降臨眼前，請好好把握，不要放棄，只要能夠持之以恆，就能得到對方的青睞，讓自己提升業績，也帶來豐厚的收益。

第二名：血型O型+生肖屬牛

熱鬧滾滾的活動現場，背後需要許多人的共同努力而完成，如果你是活動企劃，或是婚宴、商演等活動規劃工作者，本周財運大幅提升，在這段時間裡，有機會簽下好幾筆合約，你只需要注意器材的正常運行，以及場地安全，就能得到客戶讚賞，順利拿到尾款，贏得滿滿的財富。

第一名：血型B型+生肖屬龍

工地工作的環境惡劣，充滿許多危險，需要聚精會神，不可鬆懈，如果你是工地機具的操作者，例如山貓、挖土機等，本周的財運相當強盛，在這段時間裡，會有龐大的工作量在等著你，雖然需要加班，但只要按部就班，循序漸進，不僅能順利完成工作，也會得到豐厚的加班費。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

