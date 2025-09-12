農曆七月做3事恐「損財運」...民俗專家：千萬不要講鬼故事

農曆七月又稱鬼月，為農曆一年的第七個月份，在民俗信仰中有許多禁忌，如果觸犯可能惹來不必要的麻煩。民俗專家王老師在臉書發布影片，指出鬼月千萬不能做的3禁忌，一不注意就會損失財富，一定要特別小心。

1 不宜借錢給別人

鬼月氣場混亂，此時借錢會導致財氣外洩，形成「出多入少」的格局，最終造成財庫空虛，且易發生爭端，人財兩失。

2 不宜造口業

言出即法，造口業折損福報，尤其鬼月的負能量容易被放大、附著，消耗你的財運能量。

3 做一些嚇自己的事

做自己嚇自己的事最損財，絕對不要做，像是半夜去墓園、去無人小溪探險，或是深夜講鬼故事、看恐怖片等等，這些娛樂在鬼月做會讓你時常心神不寧，引動負面能量，等於打開財庫破口，造成財富大量流失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

