快訊

父母替孩子還學貸不聰明？理財專家：提高老後資金風險

AirPods Pro 3加入心率量測、即時翻譯 蘋果想變長時間配戴「智慧裝置」？

「調停者」卡達：美國戰略盟友，為何也是哈瑪斯海外基地？

農曆七月做3事恐「損財運」...民俗專家：千萬不要講鬼故事

聯合新聞網／ 綜合報導
民俗專家王老師指出鬼月千萬不能做的3禁忌。圖／AI生成
民俗專家王老師指出鬼月千萬不能做的3禁忌。圖／AI生成

農曆七月又稱鬼月，為農曆一年的第七個月份，在民俗信仰中有許多禁忌，如果觸犯可能惹來不必要的麻煩。民俗專家王老師在臉書發布影片，指出鬼月千萬不能做的3禁忌，一不注意就會損失財富，一定要特別小心。

1 不宜借錢給別人

鬼月氣場混亂，此時借錢會導致財氣外洩，形成「出多入少」的格局，最終造成財庫空虛，且易發生爭端，人財兩失。

2 不宜造口業

言出即法，造口業折損福報，尤其鬼月的負能量容易被放大、附著，消耗你的財運能量。

3 做一些嚇自己的事

做自己嚇自己的事最損財，絕對不要做，像是半夜去墓園、去無人小溪探險，或是深夜講鬼故事、看恐怖片等等，這些娛樂在鬼月做會讓你時常心神不寧，引動負面能量，等於打開財庫破口，造成財富大量流失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 農曆七月

延伸閱讀

柯文哲赴桃園祭拜柯爸牌位 民俗專家：做錯3件事

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

3星座伴侶「完美互補」...巨蟹座陳漢典+金牛座Lulu第一名

喜歡你卻不說！四星座女生最愛「欲擒故縱」 牡羊、獅子上榜

相關新聞

農曆七月做3事恐「損財運」...民俗專家：千萬不要講鬼故事

農曆七月又稱鬼月，為農曆一年的第七個月份，在民俗信仰中有許多禁忌，如果觸犯可能惹來不必要的麻煩。民俗專家王老師在臉書發布影片，指出鬼月千萬不能做的3禁忌，一不注意就會損失財富。

每日星座運勢／射手愛情經風雨磨練 彼此加倍珍惜

2025-09-12牡羊座短評：情緒時好時壞。【整體運】情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很

川普盟友柯克中槍身亡 塔羅老師看星盤驚：難以迴避的「命定之日」

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）周三（10日）在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡，震驚各界。對此，塔羅與占星老師艾菲爾表示，事發當天的天象出現多項警訊，對柯克而言，或許是一個難以迴避的「命定之日」。

喜歡你卻不說！四星座女生最愛「欲擒故縱」 牡羊、獅子上榜

在感情裡，有些人從不主動表白，卻總能讓你心癢難耐，這正是所謂的「欲擒故縱」，表面若即若離，實則處處透露心意，讓人忍不住主動靠近，《搜狐網》指出，四大星座的女性，特別擅長這種「戀愛兵法」，明明早就對你動心，卻偏偏等你開口表白。

不是沒人愛！「4星座男」高冷又慢熟 桃花來了也留不住

在12星座中，有些星座男因性格冷淡或過度理性，雖然外表有魅力，卻讓桃花運一再受阻。儘管他們看似無心戀愛，實際上只是習慣將真實情感藏得很深。「搜狐網」點名以下四個星座男，在感情世界中往往因「高冷特質」而難以順利發展戀情。

3星座伴侶「完美互補」...巨蟹座陳漢典+金牛座Lulu第一名

在感情世界中，選擇一個性格互補的伴侶格外重要。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享三對完美互補的星座夫妻組合，不僅感情會長久，還是完美組合，請參考太陽、上升、月亮、金星星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。