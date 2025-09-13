快訊

12星座最適合旅行方式...金牛獅子天秤要「吃好住好」、這一組「說走就走」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享12星座最適合的旅行方式。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享12星座最適合的旅行方式。圖／AI生成

每個人的個性不同，相對應的旅行方式也會有所差異。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享12星座最適合的旅行方式，快來看看你最適合哪種旅行吧！請參考太陽、月亮、木星、上升星座。

第一組 豪華團／金牛座、獅子座、天秤座

當金牛座沒有經濟考量時，更喜歡舒適的慢旅行，吃得好、住得好非常重要，獅子更偏向要住好飯店、吃好東西，天秤座不喜歡趕景點的行程，非常在乎精緻感，建議選擇不在乎時間的慢遊方式，好好享受旅行的樂趣。

第二組 深度遊／天蠍座、摩羯座、水瓶座

這些星座不喜歡一定要去哪個地方打卡，不會追求網紅打卡景點，更喜歡到陌生地方吃當地的食物，享受在地的氛圍，摩羯座在出國前就像在準備「考試」一樣，會研究當地的歷史文化背景，甚至學習一兩句當地的實用語言，到了當地才能玩得開心。水瓶座跟天蠍座類似，不喜歡去人太多的地方，更喜歡小眾的景點。

第三組 背包客／牡羊座、雙子座、射手座

這三個星座如果跟團會覺得很不自由、綁手綁腳，喜歡隨時說走就走，或是改變計畫去任何地方，一定要很有彈性，且不喜歡有時間計畫的旅行，更偏向隨時馬上訂機票，明天就出發，非常有機動性的旅行，並很清楚各地方的旅遊資訊，總能訂到最便宜、最便捷的機票。

第四組 都可以／巨蟹座、處女座、雙魚座

對以上三個星座而言，對於旅遊都有自己獨特的看法，可是當你問他要去哪裡玩時，並不喜歡下決定，他們配合度很高，會很照顧一起出去玩的旅伴，很願意多方嘗試各種事物，要好好珍惜這三個星座的朋友。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 出國旅遊

