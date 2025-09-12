該訂機票了！3生肖秋冬旅行有好運...豬他鄉遇貴人、他找到自我
旅行是現代人放鬆心情、增廣見聞的方式之一。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享今年秋冬旅行能帶來好運的3個生肖，快來看看你有沒有這方面的運氣吧！
TOP1 生肖豬／外出轉運 貴人報到
今年屬豬的人冲太歲，如果你覺得從年初開始運氣就不太好，那旅行可以幫你轉運，可能在他鄉遇貴人，碰到一些好事情，例如偶遇貴人來幫你的忙，或是認識一些貴人來拓展你的事業，財運也會因為這次旅行而增加，只要出門就有新的機會。
TOP2 生肖狗／覓得良緣 邂逅知音
屬狗的人可能在旅行途中遇到良緣，不一定是異性，可能只是談得來的人，或是未來工作上的夥伴，他會因為你的才華而賞識你，為你帶來好的工作機會，建議選擇有文青氣息的地點旅遊，就可以遇到志同道合的朋友。
TOP3 生肖龍／遠行修心 自我突破
屬龍的人在今年會覺得很多事情不如意，建議你去旅行，去做一些突破自我的事情，例如去山上靜修，參加自我探索的營隊或是參與文化巡禮，讓時間慢慢流逝，你不是在對外旅行，而是「對內」，找到自己內在的旅行，靜下來能夠找到自己內在的平衡，便能突破困境。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
