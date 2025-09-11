921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

「鬼門關」在民間信仰中指的是鬼月（農曆七月）結束的最後一天，2025年鬼門關日期落在國曆9月21日。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享鬼門關之際不可觸犯的7個禁忌，更提到運勢由黑翻紅的3個生肖，快來看看你有沒有上榜吧。

禁忌1 磁鐵要收起來

在鬼門關的日子，磁鐵一定要收起來，因為磁鐵有磁性，好兄弟有磁波，如果沒收起來可能會被不乾淨的東西吸附到。

禁忌2 普渡品要吃完

鬼門關前一定要把普渡品吃完，不然好兄弟容易沿著普渡品來找你。

禁忌3 不要聽佛經

這段時間內，不要聽任何的佛經，如果聽佛經，容易讓好兄弟以為你在超度祂。

禁忌4 不要擺有香氣鮮花、玩偶

也不要擺鮮花，因為花的香氣會讓好兄弟「聞香而來」，更要收起玩偶，因為好兄弟容易會附著在玩偶身上。

禁忌5 不要點蠟燭

晚上千萬不要點蠟燭，因為好兄弟會藉由微光，循光而來。

禁忌6 不要說再見

如果你在鬼門關時說「再見」的話，容易讓好兄弟以為你還想見到祂。

禁忌7 不要向祖先抱怨

有人會在鬼門關時跟祖先講一些抱怨的話語，會讓祖先不愉快、不開心，也會使祖先的離開造成阻礙。

禁忌8 不要迴向冤親債主

如果你平習慣念一些經文，鬼門關當天不要迴向冤親債主，否則好兄弟可能變成冤親債主之一。

▍鬼門關 運勢由黑翻紅的3個生肖

TOP1 生肖龍

屬龍的人若之前有被套牢的股票，有機會可以解套。

TOP2 生肖馬

屬馬的人健康運勢不錯，如果之前有狀況，鬼門關之後，健康會在突然之間好轉，或是能夠找到好的醫師來幫你醫治舊疾，更可以成功遠離身旁的小人。

TOP3 生肖虎

屬虎的人在鬼門關後能夠找到財路，如果想要轉職，也都可以獲得成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

