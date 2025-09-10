財神眷顧4生肖！10月底前正偏財運齊旺 屬猴投資報酬超預期

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
根據《搜狐網》報導，屬龍、馬、豬、猴的朋友，財運有望旺到10月底。圖／AI生成
根據《搜狐網》報導，屬龍、馬、豬、猴的朋友，財運有望旺到10月底。圖／AI生成

生肖財運一路旺到10月底！根據《搜狐網報導，屬龍、馬、豬、猴的朋友，近期財運格外旺盛，無論在職場、投資或人脈拓展上，都有望創造可觀收入與好轉機。

生肖龍

進入10月底，屬龍者職場運勢一飛沖天，不僅憑藉敏銳的商業嗅覺搶得先機，還有機會在工作中獲得升遷或獎金，表現亮眼者甚至有望加薪。此外，偏財運也同步增強，投資理財可能迎來驚喜成果。

生肖馬

屬馬的人近期機會明顯變多，無論是接觸新案子，還是在既有職位上爭取表現，都能大顯身手、賺進可觀收入，同時社交圈擴展快速，來自朋友與合作夥伴的資源也將轉化為實質財富。

生肖豬

10月底前，屬豬者將明顯感受到運勢提升，做事順利、合作順暢，連帶也讓財運節節高升，良好的人脈與口碑將吸引許多商業合作主動上門，加上貴人扶持，職場難題迎刃而解，收入與表現同步成長。

生肖猴

屬猴者這段時間貴人運強，特別在工作上容易得到長官提拔或前輩指導，讓原本陷入停滯的專案迎來突破，也可能因此獲得獎金肯定。財運方面，投資眼光精準，若能靈活掌握市場動態，報酬將遠超預期。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

