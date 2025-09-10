柯文哲赴桃園祭拜柯爸牌位 民俗專家：做錯3件事

民眾黨前主席柯文哲前天以7000萬元交保，今到桃園祭拜柯爸牌位，民俗專家廖大乙表示，其實柯父過世尚未對年，依民俗柯文哲應戴孝，且要帶祭品，不該是「兩串蕉」，而他犯官符又值農曆七月，應該要懺悔自省，而非向亡父祈求。

柯文哲今上午前往桃園蘆竹寺廟祭拜父親牌位，在宏願大千世界創辦人釋本藏陪同下進行祭拜儀式，他神情哀戚持香祭拜，且數度拭淚，展現對父親的深切思念，同時也向亡父及菩薩說明，他的事他會自己承擔，祈求一切順利，災禍都能化解。

廖大乙指出，雖然現在正值農曆七月即「鬼月」，仍可到寺廟祭拜過世的父親，但就民俗宗教上，柯爸今年2月中旬過世，至今尚未對年，依古禮應該要跪爬進廟祭拜，由法師迎接大步進寺廟較不妥，而柯文哲其實還在守孝期，至少應戴孝。

其次，今天柯文哲前往寺廟祭拜亡父，是他在父親告別式後，第一次到父親牌位前祭拜，依習俗應帶祭拜品，而不是「兩串蕉」，兩手空空的前去祭拜。

廖大乙也提到，柯文哲現在卡官司，民俗上即是「犯官符」，現在又正值農曆七月，犯官符的兒子去祭拜亡父，應該向神佛和亡父懺悔，誠心稟告會重新做人，不會讓祖先蒙羞，而非向上天祈求讓亡父成佛，且加持他化解他的一切災禍。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

