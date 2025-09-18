老闆哭了！「3生肖」根本薪水小偷 最會在公司打混、裝忙

在工作職場上，每個人的態度不同，有人事業心重，想要登峰造極，有人則是慢活樂活，想要打混摸魚，在十二生肖中，有幾個生肖就較為容易成為薪水小偷，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：兔

精明靈活的兔寶寶，能夠掌握目前辦公室的動態，清楚現在的環境，抓住工作中的空檔時間，進行一些私人活動而不會被抓包，雖然時間有限，但卻很會利用掩護，例如兔寶寶好像很認真地在敲打鍵盤，其實他們可能正在看網頁、逛網購，或是正在與朋友聊天，相約下次的出遊，然而旁人卻無法發現，既使兔寶寶會偷用時間摸魚，但工作上的事情仍會認真處理。

第二名：猴

多才多藝的猴寶寶，個性聰明又機靈，他們在工作上懂得如何運用時間達到高效率，也懂得如何利用自己的小聰明來達成偷懶的效果，當猴寶寶已完成工作時，他們會用幽默和交際手腕分散別人的注意力，也會藉由到處走動、聊天，藉此減少工作壓力和消耗工作時間，如果可以的話，他們更會運用工作時間來看片或玩遊戲，讓上班就像在休假一樣。

個性隨和，天生浪漫的豬寶寶，最喜歡安逸舒適的生活，他們不太適應過於龐大壓力的生活環境，因此在職場上的態度，往往有多一事不如少一事，能輕鬆就輕鬆，何必把自己逼得那麼緊的準則，所以在基本工作完成後，豬寶寶就會放慢腳步，採取悠哉模式，偶爾滑手機、喝點咖啡來偷上班時間，因此在工作上，就容易顯得不夠積極，缺乏向上的動力。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

