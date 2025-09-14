殺破狼週運勢／天秤職場地位提升 天蠍當心感情被嫉妒

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，有意購置房產的白羊座會看到滿意的物件，正在與買方斡旋。某些白羊座會把閒置的空屋售出，賣到一個好價錢。

工作運方面，金星進入工作宮位，某些白羊座正在換工作的空窗期，每天可以很慵懶的過日子，覺得很愜意。工作穩定的白羊座會調整到待遇較好，或是工作比較輕鬆的職務，對新的單位充滿期待。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在夥伴宮位的火星影響，容易與合作夥伴發生不愉快的事件，造成你決定與對方切割，雙方漸行漸遠。某些白羊座的友人不小心觸犯法律，要當心被他拖下水。

感情運方面，進入感情宮位的水星相位不良，喜歡的人有事情隱瞞你，你選擇沈默，不想戳破，但心情很鬱悶，不知該不該繼續這段戀情。某些白羊座則是與情感對象起口角，雙方暫時在冷戰狀態。

金牛座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的木星相位良好，在外旅行總能遇到幸運的事件，會邂逅志同道合的朋友，也可能會獲得住宿或是交通票券升等的優惠。某些金牛座會品嚐到十分美味的當地美食，一輩子都難忘。

感情運方面，金星進入到戀愛、娛樂宮位，突然煞到一個人，不斷肉搜他的社群媒體，挖掘他的個性，發現這個人是你的菜。不過他可能是一個普通的朋友，也可能是偶像明星。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到在志業宮位的冥王星影響，主管總愛在下班前召開會議，或是臨時交付新的任務要你執行，常常無預警需要加班，使你覺得十分疲累。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到進入娛樂宮位的金星影響，會把錢花在抖內播主、買動漫商品、手遊課金等各種娛樂上，開銷不少，可能壓縮到生活費用。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，兼職或副業最近的業績特別好，賺到很多零用錢。某些雙子座跟上司或老闆斡旋加薪相關事宜，獲得首肯，每個月的收入增加。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會購買新的傢俱或家電，使得生活空間煥然一新。某些雙子座的親人最近對自己特別好，會請你吃飯，或是在經濟上給予援助，感到金錢壓力比較輕一些。

本週須注意的部分

感情運方面，進入戀愛宮位的水星受到在人際關係宮位的海王星影響，突然發現喜歡的人同時跟其他人搞曖昧，會對這個人感到幻滅。感情穩定的雙子座，則是有人明知你已經有固定伴侶，還想追求自己，覺得對方很渣。

工作運方面，退行到志業宮位的土星與在人際關係宮位的海王星呈現合相，會覺得目前的職場有許多人只會吹噓，實際上一點能力都沒有，造成許多事務都拖泥帶水，感到很厭倦。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會選擇團費較貴的旅行團，食宿都比較高級，去比較特殊的國度遊覽。某些巨蟹座會搭乘遊輪或觀光火車，使用高級的設施，品嚐特殊的美食，享受慵懶的旅程。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在家宅宮位的火星影響，親人可能投資失敗，欠下為數不少的債務，讓你感到十分憂心。某些巨蟹座住宅發生一些無妄之災，要花一筆資金修繕居住空間。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到溝通宮位的太陽影響，在職場與人溝通不良，很多人把你的話當耳邊風，覺得自己在一個不太友善的單位工作。某些巨蟹座則可能常與上司意見不合，感到很多事務窒礙難行。

學業運方面，退行回學業宮位的土星受到在面試、考試宮位的太陽影響，面試不太討喜，想修的學位沒有順利錄取，感到懊惱。某些巨蟹座考試成績不佳，某些學科被當，需要重修。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，會有一些臨時的兼職賺些零用錢，雖然不多，但不無小補。某些獅子座手頭會比較有餘裕，會去較為昂貴的餐廳享受一頓美食，或是買些想要很久的小廢物犒賞自己。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的水星受到海王星與土星影響，上班或上課通勤時會因為一些突發事故造成你遲到。車輛故障，需要維修，外出當心發生行車糾紛，開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在溝通宮位的火星影響，情感對象對某些事件太過執著，怎麼勸說都無效。某些獅子座總是用吵架的方式與喜歡的人溝通，對方無法承擔這種負面情緒，會用冷戰的方式抗議。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到金星影響，逛街時會被一些推銷員纏上，花了一筆冤枉錢，體驗某些你並不需要的服務。某些獅子座收到朋友寄來的喜帖，荷包要大失血了。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，最近經常需要參加一些大型活動，結識一些人脈，對你日後經營事業或副業會有幫助。某些處女座遇到困難會有貴人出手幫忙，會十分感恩。

本週須注意的部分

感情運方面，退行回感情宮位的土星受到命宮的太陽影響，同時月蝕能量持續攻擊著感情宮位，這段時間對待越是重要的人，情緒管理要越好，很容易因為一點小情緒惹毛情感對象，造成無法挽回的事件。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到金錢宮位的火星影響，工作單位受到經濟環境因素影響，經常放無薪假，你會對於未來感到擔憂，而想辦法跳槽，或是找一些兼職補貼家用。

健康運方面，日蝕即將發生在命宮，同時海王星在疾厄宮位行進，受到太陽影響，睡眠狀態不良，常感到焦慮，容易引發心理疾病，同時注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可輕忽，並需特別當心人身安全。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的木星脫離不良相位影響，在職場地位提升，成為管理職，待遇也變好。某些天秤座在此時轉換跑道至新的領域，或是自行創業，對於目前的工作型態適應良好。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到進入命宮的水星影響，與喜歡的人關係一直停留在曖昧階段，即便自己已經釋出很大的誠意想正式交往，但雙方始終處在朋友以上，戀人未滿的尷尬狀態中。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到金星影響，很隨性地想快閃某個城市，但由於並沒有事先規劃行程，只能屈就在不舒適的住宿環境，導致遊玩時感到疲勞，無法很盡興。

健康運方面，火星持續在命宮行進，最近火氣較大，容易嘴破、長痘痘，同時體力消耗過度，經常感到疲勞，這段時間要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心人身安全。

天蠍座：

整體運勢

遠行運佳，遠行宮位的木星脫離不良相位的影響，出遠門都會遇到志同道合的旅人，一起到比較偏遠的區域朝聖打卡。某些天蠍座則是會有到海外工作、出差、打工渡假、留學、交換學生的機會，在異國會與當地人相處和諧。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，與朋友們聊得十分愉快，但由於金星受到在財務宮位的天王星影響，開銷也較多，經常刷卡請客，累積的卡債十分驚人。

本週須注意的部分

感情運方面，退行回戀愛宮位的土星受到在人際關係宮位的太陽影響，喜歡的人被情敵橫刀奪愛，感到十分錯愕。感情穩定的天蠍座，有人想挑撥兩人之間的和諧，純粹就是嫉妒你過得太幸福。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到在工作宮位的海王星影響，以及受到在戀愛宮位的土星影響，在職場不要太過插手他人的工作，免得自己也會承擔不必要的責任。也不要過問他人的情感問題，容易公親變事主。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會獲得長期性的被動性收入，經濟狀況不需要煩惱。有投資習慣的射手座，投資眼光犀利，逢低買進有成長潛力的標的，市值不斷地成長。

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一項光鮮亮麗的工作，與大廠商或是名人合作，但由於金星受到在夥伴宮位的天王星影響，會有同事或同業虎視眈眈，搶食你獲得的資源。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到在人際關係宮位的水星影響，還在曖昧中的對象突然被橫刀奪愛，只能眼睜睜看著對方被追走。感情穩定的射手座，總是有人打擾兩人相處的時間，不能好好談戀愛。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，受到在家宅宮位的土星影響，親人狀況不好，你也自顧不暇，有些只會出張嘴的親戚在家族群組中閒言閒語，會想跟這些人斷絕往來。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的人開始籌備婚事，覺得與喜歡的人在一起很幸福。單身的摩羯座，會被自己意想不到的對象告白，此時會試著與對方交往看看。

遠行運方面，會嘗試較為奢華的旅遊方式，像是搭乘遊輪，或是入住特殊主題的渡假飯店，使用豪華的設施，並品嚐高級的料理，享受慵懶的渡假。某些摩羯座則是在旅行時遇到很多愉快的人、事、物，留下美好回憶。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在金錢宮位的冥王星影響，工作量龐大，常有處理不完的突發性事務，每天幾乎都要加班，卻沒有加班費。偶而會覺得，對職場的付出很不值得。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到在工作宮位的水星以及在遠行宮位的太陽影響，為了工作需求，需要暫時離家一陣子，甚至需要搬到另一個城市去，會對親人十分牽掛。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，在職場地位提升，待遇也比較好，工作有成就感。某些水瓶座，會轉換到新的領域工作，能力得以發揮，覺得很值得。

金錢運方面，金星進入財務宮位，購物時參加抽獎活動，會獲得自己想要的禮物，覺得物超所值。有投資習慣的水瓶座，標的物指數有些許成長，可選適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

遠行運方面，進入遠行宮位的水星受到在交通宮位的海王星影響，到人生地不熟的國家旅行，容易因迷路而遲到，無法搭乘預定的交通工具，造成損失。某些水瓶座的行李會莫名其妙遺失，造成許多不便。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在財務、慾望的金星影響，喜歡的人對你忽冷忽熱，有時需要以昂貴的物質去討好對方。某些水瓶座則是與戀愛對象在親密關係上無法協調，某方甚至肉體出軌尋求慰藉。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，不過命宮尚受到月蝕影響，告別了一段殘破不堪的關係，馬上會有新的追求者，正考慮是否要與對方交往看看。感情穩定的雙魚座，有懷孕的跡象，或是會一起收養寵物。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，會因為健康問題，或是預期外的花費，必須先刷卡欠債，以後分期付款慢慢攤還，經濟狀況不太好。有投資習慣的雙魚座千萬不要炒短線，容易在一夕間負債累累。

健康運方面，土星退行回命宮，同時火星持續在疾厄宮位行進，某些麻煩的痼疾需要動手術治療，醫療費用龐大。這段時間火氣較大，容易長痘痘或是嘴破，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到金星影響，家人過度干涉你的情感問題，甚至幫你安排相親，感覺很尷尬。某些雙魚座的居住環境十分吵雜，容易與鄰居發生糾紛。

