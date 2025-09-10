柯南上身！3星座有「防詐體質」...天蠍直覺超強、他是超級細節控

聽新聞
詐騙很多，如果接到陌生人或不熟悉來源的訊息更要特別小心，並透過官方管道查證，避免落入詐騙陷阱。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個有「防詐體質」的星座，快來看看他們都有什麼防詐技巧吧！請參考太陽、上升、水星星座。
TOP3 摩羯座／謹慎理性 不信花言巧語
摩羯座的處事風格較為謹慎，如果要騙他錢或是遊說他做一件事，他會非常謹慎，例如他們考慮辦會員也擔心是否洩露個資，他們對他人的花言巧語是免疫的，也相信「天上沒有掉餡餅」這件事，而謹慎防範他人的意圖。
TOP2 天蠍座／天生直覺強 一眼拆穿
天蠍座直覺非常強，能夠拆穿詐騙集團的意圖，如果收到一個娃娃，他們不僅會檢查外觀，甚至會去數一數娃娃的牙齒有幾顆，敏銳度非常強，且很重視細節。如果是買奢侈品，他們也會從縫紉的位置去檢查真偽，甚至可能會直接打電話到公司去確認，如果發現有問題，便能一下看穿騙局。
TOP1 處女座／思路敏銳 細節控偵探
處女座非常重視細節，一但對方問到一些敏感問題，他們透過敏銳的神經就能猜測對方意圖，快速確認。如果擔心事情有問題，或是疑似個資外洩，可以去詢問處女座朋友的看法，通過他們敏銳的神經，通常能解決問題。
