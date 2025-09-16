快訊

美拚半導體國安！川普學「台積電模式」救英特爾 外媒指有2隱憂

國慶焰火今試放！超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

可能有颱風！美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

12星座容易掉入哪種詐騙陷阱？雙魚巨蟹天秤被騙感情、「這三個」投資詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享12星座最容易中的詐騙陷阱。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享12星座最容易中的詐騙陷阱。圖／AI生成

詐騙橫行的時代，無論是不是陌生人有意欺騙你的財富，都要格外當心，避免人財兩失。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享12星座最容易中的詐騙陷阱，提醒民眾每個人都可能跟詐騙集團接觸，小心應對才是上策。請參考太陽、上升、海王星星座。

TOP1 投資型詐騙／金牛座、摩羯座、處女座

投資類型是我們最常遇到的陷阱，土象星座接觸到投資類型的消息要特別小心，特別現在股市創新高，無論是美股還是黃金都很熱門，土象星座較喜歡勤儉持家，會想跟上股市的直通車，因此落入詐騙的陷阱之中，一定要特別小心，如果銀行或個人資料外洩，就可能失去畢生累積的財富。

TOP2 感情型詐騙／雙魚座、巨蟹座、天秤座

網路時代大家都可能認識自己的粉絲、興趣愛好者、影迷或歌迷之類的，如果單純交朋友，會故意裝作很熟識，故意去套交情，要小心他背後另有目的，雙魚、巨蟹和天秤較容易受到感情影響，一定要睜大眼睛，不要上當受騙。

TOP3 假權威詐騙／獅子座、射手座、牡羊座

有些騙子會假裝是法律律師事務所的律師、稅務單位、信用卡單位或水電公司，假意幫你換電表，結果進到家裡後記住你的個人資料，第二次就來闖空門了；或是告訴你ETC還有錢沒繳，結果點進網站後，盜刷你的信用卡，以上3興座容易被假權威單位機構發來的消息哄騙，如果收到莫名的資訊，不要輕易相信。

TOP4 點數換禮詐騙／雙子座、水瓶座、天蠍座

騙子可能會叫你換點數或捐發票，從中了解你的消費習慣，投其所好假裝你中獎，你就會為了集更多點數消費更多，反而陷入圈套，要特別小心，我們每天都與詐騙離非常近，不要掉以輕心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

