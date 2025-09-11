豁然開朗！3生肖今年秋冬苦惱迎刃而解...龍好好面對、他人脈通錢脈

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
每個人心中都有苦惱，如何調整心態，找出最合適的解決方式，是多人要學習的課題。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享今天秋冬之際能解決苦惱的3個生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP3 生肖龍／開創新局 解決難題

屬龍的人下半年無論是遇到生活上的苦、職場上的苦還是健康的苦，只要好好去面對它，不要想著逃避，都可以順利解決，踢開煩惱只會讓痛苦延續下去，只要接受它，就能開創出屬於自己的新局面。

TOP2 生肖狗／事業明朗 正財可期

屬狗的人上半年工作可能有變動，或是壓力變得比較大，下半年會越來越好，方向會更加明確，自己會很明確地去執行工作上的業務，只要不放棄，就會收穫應得的結果。

TOP1 生肖雞／貴人相助 人脈錢脈

屬雞的人平時廣結善緣，下半年這些結識的貴人會來幫助你，不管是生活還是事業上，人脈的串聯和締結會幫助你開創新事業，帶來更多賺錢的機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

