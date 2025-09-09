望高寮看夜景！情侶雙載女消失…她隨口問「你朋友呢」 男驚： 我一個人來的

那晚，寒風漸起，氣溫逐漸下降，讓人感到一陣刺骨的寒意。我坐在前男友的車上，望著窗外的夜景，心裡充滿了不安。這幾天來，我的心情一直不太好，因為工作上的壓力加上即將到來的考試，讓我感到焦慮不已。此時，我的前男友卻滿懷熱情，提議半夜開車去望高寮看夜景，想藉此放鬆心情。

他是一個陽光開朗、不信邪的人，總是笑著說他從來不在乎那些靈異傳聞。而他並不知道，我擁有靈異體質，時常見到一些不該見的東西。儘管心裡有些猶豫，我還是想要支持他的想法，於是勉強答應了。

當我們的車子開到望高寮的陡坡時，我感覺到一陣無形的力量將車子拖慢，整個車身似乎變得異常沉重。我心中不由自主地想起了那些關於望高寮的靈異故事，這裡被認為是個靈異熱點，常常傳出學生夜遊的詭異事件。不少當地居民也曾提到這裡有不尋常的事情發生，讓我感到一陣不安。可是，我不想在他面前表現出恐懼，於是選擇沉默，默默祈禱這次的夜遊能平安結束。

車子停在了一處偏僻的廁所旁。男友突然說他需要上廁所，於是隨意將車停好就匆匆走進了廁所。我一個人留在車裡，感到無比孤獨。車窗外的寒風呼嘯而過，周圍的環境靜得讓人不安，只有偶爾能聽見風吹動樹葉的聲音。

廁所的燈光一閃一閃，像是燈管快壞了似的，這樣的景象更加增添了幾分陰森的氣氛。我心裡感到不安，於是拿出手機，打算錄下這詭異的閃爍，想等男友回來嚇嚇他。

就在我專注於錄影的時候，突然聽到一陣引擎聲，一輛機車緩緩經過我們的車旁。

騎車的是一位年輕男生，後座坐著一個穿著白色連身長裙的女生。我心裡暗自疑惑，這麼冷的天氣，居然還有人穿裙子，難道她不怕冷嗎？當他們從我旁邊經過時，我明顯感覺到車子震了一下，甚至莫名其妙地熄火了。

我下意識地看向那位女生，卻只看到她的背影，斜坐在後座，頭髮散亂，看不到她的臉。那對男女將機車停在廁所不遠處，男生下車走進廁所，而那個女生竟然也跟了進去。我的心頭猛然一緊，覺得事情越來越不對勁。女生跟進男廁所？我的腦海裡充滿了疑惑，甚至還在心裡惡作劇地想著一些兒少不宜的畫面。

正當我開始胡思亂想時，男友突然敲了敲車窗，嚇得我一哆嗦。我解鎖讓他進車，

然後把剛才錄下的閃爍燈光影片拿給他看，想嚇他一跳。「你看，廁所的燈在閃欸，不會覺得恐怖嗎？」我調侃著。男友卻只是淡淡一笑，並沒有想像中那麼害怕。

正當我們聊得正開心時，我們注意到那個男學生從廁所出來，但這次……他是獨自一人。我心裡的疑問瞬間膨脹：那個女生呢？她去哪了？我的心情越來越不安，男友也察覺到了異樣，皺起眉頭。

他忍不住問我：「你不是說那個男生載了一個女生嗎？她去哪了？」就在此時，機車慢慢地駛向我們，男學生竟然再次停在我們車旁，敲了敲車窗。

我搖下車窗，他帶著一臉迷茫的表情問我們：「你們知道往上騎的路會通到哪裡嗎？我一個人不知道路。」

一個人？我心中驟然一凜，那個白裙女子明明是和他一起進了廁所，難道我看錯了？我強忍著內心的恐懼，故作鎮靜地回應：「你有一起來的朋友嗎？剛剛看到你好像不是一個人啊。」

然而，他接下來的回答讓我全身發毛。他說：「沒有啊，我一個人騎車上來夜遊的，沒有人跟我一起。」

聽到這話，我瞬間閉嘴，男友也驚愕地看著我。我們兩人心照不宣互看了一眼，無聲地達成了共識─這地方不能再待下去了。男友急忙對他說：「你原路返回好了，這地方太偏僻了，不知道路不要騎比較好！」

當機車騎遠後，我突然感到耳邊傳來一陣輕柔卻刺骨的笑聲，像是有人在我耳邊輕輕地「呵呵」笑著，那笑聲深入骨髓，讓我寒毛直豎。我不敢再開口，心裡只想趕緊離開這個詭異的地方。

我們沒有再多言，默默地發動車子，迅速開離了望高寮。整個過程中，我們兩人都不敢回頭看，也不再提那個白裙女生。當晚雖然什麼事情也沒有發生，但我心裡清楚，我們的運氣真是好到了極點，幸好我沒有看到那位「女生」的正面，否則後果不堪設想。

幾天後，我終於鼓起勇氣，將那晚的經歷全部告訴了男友。從那以後，他才知道我有靈異體質，也終於理解為什麼我會對某些地方特別敏感。當天我們還專程去了「清水紫雲巖」拜拜求平安，想要驅走那些可能的陰魂。

回到家後，我的心情依然無法平靜，腦海中不斷重現那個夜晚的情景。尤其是那個穿白裙的女生，她的身影時常在我夢中浮現。她的背影如此熟悉，卻又如此陌生，讓我不禁想著她的故事。

《我見鬼了：25個靈異目擊瞬間，我們與祂們的距離》。圖/時報出版提供

幾天後，我在網上查到了許多關於望高寮的靈異故事，發現類似的事件不在少數。

有些人甚至聲稱，曾在那裡見過長髮白衣女子的鬼影，讓我不由得想起那晚的恐懼。那個白裙女子或許只是無聲地跟隨著那位男生，或許她從來就不屬於這個世界。

回想起來，那晚的一切彷彿就像一場夢。但我知道，這不只是一次夜晚的恐怖經歷。那次的事件讓我深刻體會到，靈異的存在並非虛幻，而是某種形式的提醒，提醒我們要珍惜每一個當下，活在當下才是最重要的。希望未來再也沒有人，因為不相信而遭遇無法解釋的恐懼。

(本文摘錄自《我見鬼了：25個靈異目擊瞬間，我們與祂們的距離》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

