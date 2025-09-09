白露過後…四大生肖財氣豐盈！兔抓住人脈財、這動物升官又加薪

在紫微斗數中，「臨官星」帶有朝氣蓬勃的意味，象徵事業或財務的「正式啟動」，帶有「天時地利人和」的氛圍。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，臨官星在白露節氣之後開始發威，就像金風送爽，萬物收成，機會與收穫與加乘，也讓四大生肖財務面會更有突破。

生肖蛇／帶點野心 收穫翻倍

白露後，蛇者告別觀望，帶了一點野心，心態積極自信，勇於投資自己和探索新領域。收入來源可能拓展，理財或副業都有突破性進展，「想得到更多」的心態帶來財運紅利。

生肖兔／貴人同行 帶來財富

兔者容易從伴侶、合作夥伴或身邊人脈中獲得財務助力。共同理財、攜手拓展市場或利用合作機會，白露後財運加成，收入穩定又可觀，合作就是財富加速器。

生肖牛／穩扎穩打 升官加薪

牛者在白露後工作更有條理，表現被上司肯定，帶來加薪、升遷或新機會。長期累積的人脈與專業開始轉化為實際收入，「努力有報」的財運格局明顯。

生肖雞／業外業內 驚喜不斷

雞者精於計算、掌握細節，白露後金錢流動順暢。不僅收入增加，還可能收到意外紅利或額外獎金。短期收益可轉化為長期財務穩固，財運能量滿滿。收入也可轉化為長期財務穩固，財運能量滿滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦