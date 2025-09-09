快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

白露過後…四大生肖財氣豐盈！兔抓住人脈財、這動物升官又加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。圖／AI生成
圖為財運示意圖。圖／AI生成

在紫微斗數中，「臨官星」帶有朝氣蓬勃的意味，象徵事業或財務的「正式啟動」，帶有「天時地利人和」的氛圍。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，臨官星在白露節氣之後開始發威，就像金風送爽，萬物收成，機會與收穫與加乘，也讓四大生肖財務面會更有突破。

生肖蛇／帶點野心 收穫翻倍

白露後，蛇者告別觀望，帶了一點野心，心態積極自信，勇於投資自己和探索新領域。收入來源可能拓展，理財或副業都有突破性進展，「想得到更多」的心態帶來財運紅利。

生肖兔／貴人同行 帶來財富

兔者容易從伴侶、合作夥伴或身邊人脈中獲得財務助力。共同理財、攜手拓展市場或利用合作機會，白露後財運加成，收入穩定又可觀，合作就是財富加速器。

生肖牛／穩扎穩打 升官加薪

牛者在白露後工作更有條理，表現被上司肯定，帶來加薪、升遷或新機會。長期累積的人脈與專業開始轉化為實際收入，「努力有報」的財運格局明顯。

生肖雞／業外業內 驚喜不斷

雞者精於計算、掌握細節，白露後金錢流動順暢。不僅收入增加，還可能收到意外紅利或額外獎金。短期收益可轉化為長期財務穩固，財運能量滿滿。收入也可轉化為長期財務穩固，財運能量滿滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白露 加薪 財運 生肖

延伸閱讀

不適合當社畜！四星座更該創業當老闆…天蠍難居人下、射手討厭被綁住

糗！吃屎哥詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

地藏菩薩聖誕也逢鬼門關！五類人最適合拜「心願會實現」

鬼月不迷信！三星座最鐵齒… 水瓶在乎邏輯、他超冷靜「大家別慌張」

相關新聞

下半年3行星逆行…台灣國運「病氣」籠罩 老小注意健康、一產業面臨挑戰

時序進入下半年，清水孟星座塔羅的小孟老師6日在其YouTube頻道中表示，台灣下半年國運將受三顆行星逆行影響，社會、經濟與民生都將面臨不同挑戰，「病氣」較重。 首先是「木星逆行」，將對房地產與股

白露過後…四大生肖財氣豐盈！兔抓住人脈財、這動物升官又加薪

在紫微斗數中，「臨官星」帶有朝氣蓬勃的意味，象徵事業或財務的「正式啟動」，帶有「天時地利人和」的氛圍。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，臨官星在白露節氣之後開始發威，就像金風送爽，萬物收成，機會與收穫與加乘，也讓四大生肖財務面會更有突破。

鬼月不迷信！三星座最鐵齒… 水瓶在乎邏輯、他超冷靜「大家別慌張」

農曆七月俗稱鬼月，有著大大小小的禁忌，像是別去海邊、避免夜遊、不宜搬家之類。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有三大鐵齒星座，天生不信民俗說法，更重視科學理論。當別人害怕，他們反而冷靜自在，請同時參考太陽、上升星座。

地藏菩薩聖誕也逢鬼門關！五類人最適合拜「心願會實現」

農曆七月三十日是地藏菩薩聖誕，地藏菩薩也稱地藏王菩薩，在漢傳佛教位居四大菩薩，地位和觀音、普賢、文殊同等。命理師柯柏成臉書分享，有五類人最適合拜地藏菩薩，不要錯過。

糗！吃屎哥詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，「吃屎哥」游兆霖2度鬧場撒冥紙，被警方以社維法送辦。不過警方查扣證物發現，吃屎哥買的不是冥...

不適合當社畜！四星座更該創業當老闆…天蠍難居人下、射手討厭被綁住

每個人個性大不同，搜狐網分享，在職場上，有些人怎麼都難以融入「員工」的身分。他們不喜歡被規範綁住，更不屑於拍馬屁，甚至無法在權威面前低頭。與其按部就班，按照上級指示工作，他們更適合走自主創業的道路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。