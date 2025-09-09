鬼月不迷信！三星座最鐵齒… 水瓶在乎邏輯、他超冷靜「大家別慌張」

農曆七月俗稱鬼月，有著大大小小的禁忌，像是別去海邊、避免夜遊、不宜搬家之類。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有三大鐵齒星座，天生不信民俗說法，更重視科學理論。當別人害怕，他們反而冷靜自在，請同時參考太陽、上升星座。

Top3 水瓶座：科學思維 打破迷信

水瓶座頭腦靈活，對新知充滿好奇，卻對缺乏科學依據的說法沒有耐心。農曆七月在他們眼中，更像是社會文化的觀察課題。他們常用邏輯思維拆解禁忌，例如「夜晚少外出」在水瓶看來只是古人因環境危險所設下的提醒，而非靈異因素。水瓶的鐵齒不只是反駁，而是一種追求真理的態度。

Top2 摩羯座：超級務實 數據為王

摩羯座性格穩重，不容易被氛圍影響。在農曆七月，當他人因禁忌而停下腳步，摩羯依舊按步就班完成計畫。他們相信努力與數據，而不是流傳的禁忌。若有人擔心夜間外出，摩羯會從安全角度提醒「保持警覺」，而非附和恐懼。他們的鐵齒來自務實，命運在摩羯眼裡始終掌握在自己手裡。

Top1 處女座：理性分析 重視細節

處女座是典型的實證派，凡事習慣用分析來解釋。他們會把禁忌轉化為合理原因，例如深夜避免外出，是因為夜晚視線差、容易發生危險；避免搬家，則可能與七月天氣潮濕有關。雖然處女座的鐵齒有時顯得固執，但正因冷靜，他們常能在群體中穩住情緒，提醒大家專注在真正重要的細節與習慣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

