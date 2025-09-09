地藏菩薩聖誕也逢鬼門關！五類人最適合拜「心願會實現」

農曆七月三十日鬼門關當天，也是地藏菩薩聖誕，地藏菩薩也稱地藏王菩薩，在漢傳佛教位居四大菩薩，地位和觀音、普賢、文殊同等。命理師柯柏成臉書分享，有五類人最適合拜地藏菩薩，不要錯過。

地藏王菩薩曾發願「地獄不空誓不成佛」，被視為掌管幽冥、救度六道眾生的菩薩，柯柏成老師強調，雖然地藏菩薩的慈悲願力在極苦的地獄救拔眾生，但地藏菩薩廟絕對不是陰廟，人們可向地藏菩薩許願，但必須是「正願、善願」，且最好要行善迴向，如布施、誦經，會更容易實現願望。

▍誰適合拜地藏王菩薩？

1.孝親報恩者：

地藏菩薩願力在「救度亡靈、超拔六道」，特別適合為父母祖先祈福，如果家人在對年內就有需要拜地藏菩薩，前往生西方極樂的路上，不只依靠阿彌陀佛接引，也需要地藏菩薩推一把。

2.求離苦得安者：

地藏願力能幫助解除冤親債主干擾、消弭病厄官非。

3.生肖犯太歲、流年不順者：

地藏菩薩慈悲，適合求化解厄運。

4.修行人：

適合誦持「地藏經」，增長慈悲心與堅定道心，另外也可以掃除修行上的障礙早成佛果。

5.近年家運不順者：

例如家裡屢遭官非橫禍或出了不肖子孫，代表冤親債主討債，需要地藏菩薩慈悲力幫忙化解。

▍地藏聖誕當天生肖開運方法

鼠、牛、羊、狗：

多誦「地藏菩薩聖號」，可化解小人是非。

龍、馬：

可在地藏菩薩廟裡供燈或供花，增添事業與人緣運。

虎、兔、豬：

誦《地藏本願經》一部後迴向家親眷屬，幫助化解情感與家庭煩惱。

蛇、雞、猴：

可多誦咒語地藏滅定業真言後迴向冤親債主，祈求健康長壽與避免病厄。

▍地藏聖誕當天的禁忌：

‧忌殺生，最好吃素。

‧忌酗酒、鬥爭、口出惡言。

‧忌參加不潔淨、不吉祥的活動（賭博、淫邪）。

柯柏成老師提醒，地藏聖誕當天當天也是鬼門關，祭拜好兄弟供品也不需要過豐盛，避免好兄弟們覺得人間待遇很好而流連不去，應祈願在地藏菩薩的照顧下，好兄弟離苦得樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦