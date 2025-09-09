糗！吃屎哥詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

快訊

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
吃屎哥昨天在新竹柯文哲老家門口撒冥紙，但仔細一看竟是燒給神明的金紙。圖／民眾提供
吃屎哥昨天在新竹柯文哲老家門口撒冥紙，但仔細一看竟是燒給神明的金紙。圖／民眾提供

民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，「吃屎哥」游兆霖2度鬧場撒冥紙，被警方以社維法送辦。不過警方查扣證物發現，吃屎哥買的不是冥紙是金紙。民俗專家表示，撒冥紙是招野鬼來騷擾，金紙是燒給神明，且吃屎哥撒金紙時沒戴帽子，被好兄弟看到做壞事一樣會衰。

昨天「吃屎哥」從北院外鬧到柯文哲新竹老家，還趁新竹市議員李國璋受訪時搶麥亂入，對著媒體大吼「柯文哲對得起祖先嗎？」「台灣真的沒有司法了嗎，交保這個柯文哲」、「貪汙」，現場小草也們不滿回嗆「你是法官嗎？」「你有證據嗎？」雙方一度爆發衝突，警方迅速介入，並依社會秩序維護法將游兆霖帶回警所。

民俗專家黃有福指出，撒冥紙與撒金紙在民間習俗上意義迥異。冥紙是專燒給孤魂野鬼之用，帶有陰氣，若有人在他人家門口或公共場所撒冥紙，不僅帶有羞辱意味，也會招來孤魂野鬼聚集搶錢、騷擾，更隱含詛咒之意，象徵要讓對方「全家運勢不佳」。

黃有福解釋，冥紙與金紙材質相似，但冥紙表面貼銀色箔，金紙則貼金色箔，冥紙是燒給孤魂野鬼，金紙則是用來敬奉神明。因此冥紙才有招來孤魂野鬼、陰靈騷擾作用；反觀金紙屬於祭拜神明的供品，若拿來亂撒，「一點作用都沒有，雖不會帶來壞運，但也不會帶來好運」。

黃有福強調，民俗上在喪葬、普渡等儀式場合，若要引渡亡魂，撒的應是冥紙而非金紙。若是誤用金紙，僅會造成社會觀感不佳，不會影響運勢。

不過民俗專家廖大乙則表示，被撒金紙的柯文哲還是會衰3年，因為金紙是燒給神明的，柯文哲是人不是神，且吃屎哥撒金紙的時候沒戴帽子，被好兄弟好姐妹看到做壞事，「一樣會衰」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

民俗專家指出，冥紙與金紙材質相似，但冥紙表面貼銀色箔（如圖），金紙則貼金色箔，冥紙是燒給孤魂野鬼，金紙則是用來敬奉神明。圖／廖大乙提供
民俗專家指出，冥紙與金紙材質相似，但冥紙表面貼銀色箔（如圖），金紙則貼金色箔，冥紙是燒給孤魂野鬼，金紙則是用來敬奉神明。圖／廖大乙提供
民俗專家廖大乙則表示，被撒金紙的柯文哲還是會衰3年，因為金紙是燒給神明的，柯文哲是人不是神。圖／廖大乙提供
民俗專家廖大乙則表示，被撒金紙的柯文哲還是會衰3年，因為金紙是燒給神明的，柯文哲是人不是神。圖／廖大乙提供
民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，不過「吃屎哥」游兆霖2度鬧場、撒冥紙與小草互嗆，被警方以社維法送辦。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，不過「吃屎哥」游兆霖2度鬧場、撒冥紙與小草互嗆，被警方以社維法送辦。圖／報系資料照
民俗專家指出，冥紙與金紙材質相似，但冥紙表面貼銀色箔，金紙則貼金色箔（如圖），冥紙是燒給孤魂野鬼，金紙則是用來敬奉神明。圖／廖大乙提供
民俗專家指出，冥紙與金紙材質相似，但冥紙表面貼銀色箔，金紙則貼金色箔（如圖），冥紙是燒給孤魂野鬼，金紙則是用來敬奉神明。圖／廖大乙提供

