柯文哲預計明到納骨塔祭拜父親 民俗專家：應避免鬼月祭拜
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見一年昨終於交保。外界消息稱柯文哲原訂於明天（10日）前往永恆之丘祭拜父親柯承發，但柯媽何瑞英昨晚受訪時回應「聽說農曆7月不適合，時間還不知道」；對此，民俗專家黃有福指出，柯媽的疑慮是對的，建議柯文哲避免在鬼月期間急於祭拜，宜待鬼門關後再行拜祭，以免影響運勢。
黃有福指出，鬼月期間，通常只能供奉孤魂野鬼（好兄弟），孤魂野鬼與祖先之間的區別，在於孤魂缺乏供奉，若在農曆7月祭拜祖先或過世親人，恐將祖先誤當孤魂野鬼，此舉不僅可能影響運勢，供品與紙錢亦可能被孤魂強行拿走。
新竹市「永恆之丘」是全國唯一以清水模、天井構築的半開放性設計納骨塔，也是前市長林智堅任內重大政績之一，被譽為「全國最美納骨塔」，地點位於新竹市香山區大坪頂，建築外觀神聖，有稜有角的設計讓外觀充滿氣勢。
此外，永恆之丘曾獲多項設計與工程獎項，包括2022年的德國紅點設計獎、金點設計獎空間設計類年度大獎，以及該年度的國家卓越建設最佳規畫設計獎，並於2022年12月獲得工程會金質獎特優獎肯定。不過，該納骨塔後來因工程設計問題導致積水並濺及塔位，引發監察院的調查與要求改善的報告。
柯承發於今年2月17日病逝於新竹台大醫院，享耆壽94歲，2月下旬，有民眾看見疑似柯家人至新竹大坪頂「永恆之丘」納骨塔選擇塔位，但似乎擔憂永恆之丘有積水疑慮，當時，新竹市府回應，相關問題在去年已改善完成，現場人員也有跟柯家人說明。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
