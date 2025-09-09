不適合當社畜！四星座更該創業當老闆…天蠍難居人下、射手討厭被綁住
每個人個性大不同，搜狐網分享，在職場上，有些人怎麼都難以融入「員工」的身分。他們不喜歡被規範綁住，更不屑於拍馬屁，甚至無法在權威面前低頭。與其按部就班，按照上級指示工作，他們更適合走自主創業的道路。
水瓶座／創意很多 不願迎合
水瓶座思維獨特，最怕一成不變的規則。他們常冒出跳脫框架的點子，也不願妥協迎合主管。創業能讓水瓶把創新力發揮到極致，甚至開拓新的市場藍海。
天蠍座／企圖心強 越挫越勇
天蠍座具備強烈的領導氣場，不願屈居人下。挑戰越大，他們反而越能激發鬥志。在創業過程中，這份狠勁常讓天蠍突破難關，堅持到最後。
獅子座／領袖魅力 需要舞台
自信驕傲的獅子座，需要舞台展現自我。打工環境容易讓他們覺得被埋沒，甚至與上層權威摩擦。唯有創業，才能讓獅子完全發揮領導力，實現抱負。
射手座／嚮往自由 勇於冒險
射手座最怕朝九晚五的束縛，樂觀外向的個性讓他們容易吸引夥伴。加上天生敢冒險，他們在創業路上往往敢嘗試，因而搶得先機。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言