不適合當社畜！四星座更該創業當老闆…天蠍難居人下、射手討厭被綁住

每個人個性大不同，搜狐網分享，在職場上，有些人怎麼都難以融入「員工」的身分。他們不喜歡被規範綁住，更不屑於拍馬屁，甚至無法在權威面前低頭。與其按部就班，按照上級指示工作，他們更適合走自主創業的道路。

水瓶座／創意很多 不願迎合

水瓶座思維獨特，最怕一成不變的規則。他們常冒出跳脫框架的點子，也不願妥協迎合主管。創業能讓水瓶把創新力發揮到極致，甚至開拓新的市場藍海。

天蠍座／企圖心強 越挫越勇

天蠍座具備強烈的領導氣場，不願屈居人下。挑戰越大，他們反而越能激發鬥志。在創業過程中，這份狠勁常讓天蠍突破難關，堅持到最後。

獅子座／領袖魅力 需要舞台

自信驕傲的獅子座，需要舞台展現自我。打工環境容易讓他們覺得被埋沒，甚至與上層權威摩擦。唯有創業，才能讓獅子完全發揮領導力，實現抱負。

射手座／嚮往自由 勇於冒險

射手座最怕朝九晚五的束縛，樂觀外向的個性讓他們容易吸引夥伴。加上天生敢冒險，他們在創業路上往往敢嘗試，因而搶得先機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

