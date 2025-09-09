快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

不適合當社畜！四星座更該創業當老闆…天蠍難居人下、射手討厭被綁住

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖／AI生成
上班族示意圖。圖／AI生成

每個人個性大不同，搜狐網分享，在職場上，有些人怎麼都難以融入「員工」的身分。他們不喜歡被規範綁住，更不屑於拍馬屁，甚至無法在權威面前低頭。與其按部就班，按照上級指示工作，他們更適合走自主創業的道路。

水瓶座／創意很多 不願迎合

水瓶座思維獨特，最怕一成不變的規則。他們常冒出跳脫框架的點子，也不願妥協迎合主管。創業能讓水瓶把創新力發揮到極致，甚至開拓新的市場藍海。

天蠍座／企圖心強 越挫越勇

天蠍座具備強烈的領導氣場，不願屈居人下。挑戰越大，他們反而越能激發鬥志。在創業過程中，這份狠勁常讓天蠍突破難關，堅持到最後。

獅子座／領袖魅力 需要舞台

自信驕傲的獅子座，需要舞台展現自我。打工環境容易讓他們覺得被埋沒，甚至與上層權威摩擦。唯有創業，才能讓獅子完全發揮領導力，實現抱負。

射手座／嚮往自由 勇於冒險

射手座最怕朝九晚五的束縛，樂觀外向的個性讓他們容易吸引夥伴。加上天生敢冒險，他們在創業路上往往敢嘗試，因而搶得先機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

9/8-9/14「唐綺陽星座運勢週報」：metoo事件再被關注！牡羊座當心畫大餅、天蠍以退為進才最剛好

3星座「是金子注定發光」 天蠍展現超齡成熟、牡羊從玩樂中學會承擔

三星座女天生自帶貴氣！思想前衛、擅長閱讀空氣 天蠍座上榜

三星座學霸體質！天蠍邏輯清晰、這星座頭腦好「學一遍就會」

相關新聞

下半年3行星逆行…台灣國運「病氣」籠罩 老小注意健康、一產業面臨挑戰

時序進入下半年，清水孟星座塔羅的小孟老師6日在其YouTube頻道中表示，台灣下半年國運將受三顆行星逆行影響，社會、經濟與民生都將面臨不同挑戰，「病氣」較重。 首先是「木星逆行」，將對房地產與股

糗！吃屎哥詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

民眾黨前主席柯文哲昨交保獲釋，「吃屎哥」游兆霖2度鬧場撒冥紙，被警方以社維法送辦。不過警方查扣證物發現，吃屎哥買的不是冥...

不適合當社畜！四星座更該創業當老闆…天蠍難居人下、射手討厭被綁住

每個人個性大不同，搜狐網分享，在職場上，有些人怎麼都難以融入「員工」的身分。他們不喜歡被規範綁住，更不屑於拍馬屁，甚至無法在權威面前低頭。與其按部就班，按照上級指示工作，他們更適合走自主創業的道路。

柯文哲預計明到納骨塔祭拜父親 民俗專家：應避免鬼月祭拜

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見一年昨終於交保。外界消息稱柯文哲原訂於明天（10日）前往永恆之丘...

台灣病氣籠罩！命理師勸賴總統快做這些事、盧秀燕下一步卡牌也說了

最近政局震盪，先經過兩波大罷免，民眾黨前主席柯文哲昨日交保，未來政局如何變化？藍白合是否還有變數，賴政府如何應對，全民都在看。小孟老師星座塔羅牌之清水孟發布影片，替執政黨和在野黨抽「大天使神諭卡」占卜，看看天使對未來政壇人士的指引。

5生肖下半年注意健康！牛恐被豬隊友傳染、他「小病不醫成大病」

無論從事什麼行業，都要時時刻刻關注自身的健康，才能活得自在快樂。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享下半年需要留意健康的5個生肖，提醒民眾不要忽視身體的警訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。