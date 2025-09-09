聽新聞
下半年3行星逆行…台灣國運「病氣」籠罩 老小注意健康、一產業面臨挑戰
時序進入下半年，清水孟星座塔羅的小孟老師6日在其YouTube頻道中表示，台灣下半年國運將受三顆行星逆行影響，社會、經濟與民生都將面臨不同挑戰，「病氣」較重。
首先是「木星逆行」，將對房地產與股市帶來波動。他指出，房市雖不會大跌，但交易量縮減，政府政策放鬆後可望觸底反彈，營建股值得留意。新屋價格仍在高點，但50年以上的老屋則可能微幅下跌。股市方面，下半年仍有上漲空間，但10、11月因美國炒作經濟衰退議題，可能出現回調，不必過度恐慌。
其次「天王星逆行」將使小地震頻繁，民眾意識形態也出現轉變。小孟老師認為，美國川普推動的孤立主義，可能讓民主國家的人民開始質疑現行體制。他也提到，台灣通膨已受控制，但傳統產業表現不佳，失業率上升，反而是其他非傳產產業有觸底反彈機會。
最後是「海王星逆行」，將帶來治安與公共安全挑戰，包括兇殺案件增加、船隻意外與病毒傳播加劇。他提醒下半年「台灣病氣籠罩」，孩童與長者更需注意健康，同時暴雨增多，行車安全不可忽視。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
