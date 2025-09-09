快訊

台灣病氣籠罩！命理師勸賴總統快做這些事、盧秀燕下一步卡牌也說了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為之前賴清德和盧秀燕同台。圖／聯合報系資料照片
圖為之前賴清德和盧秀燕同台。圖／聯合報系資料照片

最近政局震盪，先經過兩波大罷免，民眾黨前主席柯文哲昨日交保，未來政局如何變化？全民都在看。小孟老師星座塔羅牌之清水孟發布影片，替執政黨和在野黨抽「大天使神諭卡」占卜，看看天使對未來政壇人士的指引。

民進黨的牌／慈悲

小孟老師先幫民進黨抽天使牌卡，牌卡主指引為「慈悲」。牌卡內容：「尊重這個情況和涉及其中的人包含你自己，好放軟你的心。」

小孟老師解讀，執政黨要發揮慈悲柔性的能量，改變戰術，天使建議要用柔軟的心去包容，每一個不喜歡我們的人。另外川普的關稅政策，也讓台灣人擔心，這張牌告訴執政黨要放軟一點，添加感性能量才能撫慰民間的負面情緒，用柔軟方式贏回民心。

賴清德的牌／淨化周圍

小孟老師再為總統賴清德抽牌，卡牌是「淨化你的空間」，內容為「清除堵塞之物，淨化在你周圍的能量，並運用風水」。

小孟老師解讀天使指示，總統必須將影響自己的堵塞之人清除，不用改變風水，要改變的是身邊不好的人，並且傾聽民意，發揮柔軟的能量，如此才能淨化磁場逆轉局勢。

賴清德的牌／貴人在南方

小孟老師也為賴總統抽塔羅牌，牌面為「權杖二逆位」，牌面有湖泊港口，權杖指向南方。顯示總統有個大貴人在南方，住在南方港口邊，如果願意求助，賴清德總統未來可能有所反彈。

老師再抽出一張「勇氣」天使卡，內容為：「要有勇氣，為你的信念挺身而出」，老師解讀，天使要總統搭配慈悲，柔軟並有勇氣，為人民挺身而出。

國民黨的牌／拿回力量

小孟老師也替國民黨抽了天使卡，牌卡主指引為「拿回你的力量」，牌卡內容為「運用神所給予的力量與意念，在你的生命中實現你的幸福」。

小孟老師解讀為，天使指示國民黨有機會拿回屬於自己的力量，但務必要保持團結。

盧秀燕的牌／展開翅膀

老師也為最近人氣很旺的盧秀燕市長抽一張天使卡，牌卡主指引為「展開你的翅膀」，內容為「現在不要退縮，此刻正是時候，而你準備好起飛。」

小孟老師認為天使指示，盧秀燕未來光明且天使認為她已經準備好，請盧秀燕不要退縮，會有神秘力量準備幫助她起飛，不一定要當黨主席，但要找到自己是誰，並不斷創造自己。

最後小孟老師也說明以上牌卡並不能判定2028與2026年政黨與政治人物的運勢，只是單純給予建議，勿作任何猜想。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

賴清德 盧秀燕 小孟塔羅

白露撞鬼月入「極陰期」禁忌曝光…秋分前注意 一招甩厄運

3星座「是金子注定發光」 天蠍展現超齡成熟、牡羊從玩樂中學會承擔

感情忽冷忽熱？「3大星座」不是不在乎 實際上是太在意愛情

5生肖下半年注意健康！牛恐被豬隊友傳染、他「小病不醫成大病」

