天生人氣王！「4大生肖」最受歡迎、是朋友眼中的老好人

每個人在社會中展現的風格不盡相同，有人充滿霸氣，人見人怕，有人則是溫柔慈悲，人見人愛，在十二生肖中，有幾個生肖的人緣特別好，是大家眼中的老好人，一起來看看是哪幾個生肖。

擁有真摯熱情的豬寶寶，待人誠懇，也很容易相信別人，他們大多性情溫順，而且樸實無華，豬寶寶常用行動力來證明自己的能力，因為他們浪漫的情操，會認為只要付出就會有收穫，在人際上的態度也是一樣，所以樂觀開朗，樂於助人，因此人緣很不錯，能夠受到大家的喜愛，只是豬寶寶的脾氣有點不太穩定，如果能加以改善，人緣會變得更好。

第三名：猴

八面玲瓏的猴寶寶，可以說是人際關係上的萬花筒，懂得隨機應變，順應時勢，同時他們的觀察力也很強，能夠從細微中判斷局勢，做到投其所好，令人備感窩心，所以常能成為大家心目中的好人，但是猴寶寶做事時，常容易帶有目的，變得不夠單純，建議猴寶寶要兼愛天下，其實你是善良的，只是不小心被利益給蒙蔽了雙眼，只要破除這塊，人際關係就會更圓滿。

第二名：羊

柔和的羊寶寶，擁有豐富的創造性，在許多事物上，都能夠不斷的研究和增強，讓自己的能力持續往前邁進，變得越來越好，但是在人際關係上，反而缺乏強烈的主導欲，願意一步一趨地跟隨他人的腳步，你說什麼，他就做什麼，如果你需要幫忙，他也會盡力協助，這樣沒有太多意見，又願意幫你一把的羊寶寶，人緣自然非常好，讓大家都想要跟他相處在一起。

第一名：兔

氣質高雅的兔寶寶，就像紳士一般，他們的一舉一動，都流露出貴族的風範，兔寶寶很精明，也很靈活，他們的思維非常細膩，常能洞悉他人的情緒，因此特別懂得去體諒，例如遇到衝突時，兔寶寶會用忍讓的方式處理，遇到有人悲傷無助時，兔寶寶則會發揮慈悲心，去救苦救難，所以說兔寶寶是老好人，一點都不為過，他們是最好的外交家，也是最好的心靈療癒師。

