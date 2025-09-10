快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

天生人氣王！「4大生肖」最受歡迎、是朋友眼中的老好人

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

每個人在社會中展現的風格不盡相同，有人充滿霸氣，人見人怕，有人則是溫柔慈悲，人見人愛，在十二生肖中，有幾個生肖的人緣特別好，是大家眼中的老好人，一起來看看是哪幾個生肖。

第四名：

擁有真摯熱情的豬寶寶，待人誠懇，也很容易相信別人，他們大多性情溫順，而且樸實無華，豬寶寶常用行動力來證明自己的能力，因為他們浪漫的情操，會認為只要付出就會有收穫，在人際上的態度也是一樣，所以樂觀開朗，樂於助人，因此人緣很不錯，能夠受到大家的喜愛，只是豬寶寶的脾氣有點不太穩定，如果能加以改善，人緣會變得更好。

第三名：猴

八面玲瓏的猴寶寶，可以說是人際關係上的萬花筒，懂得隨機應變，順應時勢，同時他們的觀察力也很強，能夠從細微中判斷局勢，做到投其所好，令人備感窩心，所以常能成為大家心目中的好人，但是猴寶寶做事時，常容易帶有目的，變得不夠單純，建議猴寶寶要兼愛天下，其實你是善良的，只是不小心被利益給蒙蔽了雙眼，只要破除這塊，人際關係就會更圓滿。

第二名：羊

柔和的羊寶寶，擁有豐富的創造性，在許多事物上，都能夠不斷的研究和增強，讓自己的能力持續往前邁進，變得越來越好，但是在人際關係上，反而缺乏強烈的主導欲，願意一步一趨地跟隨他人的腳步，你說什麼，他就做什麼，如果你需要幫忙，他也會盡力協助，這樣沒有太多意見，又願意幫你一把的羊寶寶，人緣自然非常好，讓大家都想要跟他相處在一起。

第一名：兔

氣質高雅的兔寶寶，就像紳士一般，他們的一舉一動，都流露出貴族的風範，兔寶寶很精明，也很靈活，他們的思維非常細膩，常能洞悉他人的情緒，因此特別懂得去體諒，例如遇到衝突時，兔寶寶會用忍讓的方式處理，遇到有人悲傷無助時，兔寶寶則會發揮慈悲心，去救苦救難，所以說兔寶寶是老好人，一點都不為過，他們是最好的外交家，也是最好的心靈療癒師。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 慈悲心

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢旺盛」：財庫更加飽滿

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

婚前乖巧、婚後超有主見！三生肖女超反差 屬馬追求個人成長

沒天賦卻有耐力！四生肖「大器晚成」40歲迎來財富轉機

相關新聞

天生人氣王！「4大生肖」最受歡迎、是朋友眼中的老好人

每個人在社會中展現的風格不盡相同，有人充滿霸氣，人見人怕，有人則是溫柔慈悲，人見人愛，在十二生肖中，有幾個生肖的人緣特別好，是大家眼中的老好人，一起來看看是哪幾個生肖。

要追很久！四生肖愛情卡慢熱…兔想太多、2動物反覆確認心意

有些人性格特別「慢熱」，每件事都需要一定的過程才能放下戒備、全心投入。旺好運分享以下4個生肖，他們在愛情中都是慢熱一派，別跟他們急著來。

每日星座運勢／牡羊穩紮穩打的投資 朝著目標前進

2025-09-10牡羊座短評：驚喜不斷。【整體運】對若即若離的感情本已不抱希望，但峰迴路轉，前景顯得越明朗。默默做事，未曾刻意表現，可意外地獲得上司的嘉獎。穩紮穩打的投資方式，雖然沒有獲得暴利時的欣

十二星座誰是「渣男」體質？ 他很善變、1星座急談戀愛

在愛情世界中，承諾是維繫兩人感情的重要關鍵。然而，有些星作特別喜歡「見一個愛一個」，帶有「渣男」的特質，根據《搜狐網》指出，像是牡羊座以「熱情」著稱，然而他們可能會太過急躁，雙子則是個性善變，總是見一個愛一個。

農曆七月後哪個生肖「易致富」？ 屬虎勇不畏懼、屬雞勤奮

農曆七月被很多人認為是「敏感月份」，習俗會避免夜遊或搬家等，不過根據《搜狐網》指出，有4個生肖會在這時容易發達致富，因為他們不服輸也不認命，勇於冒險的精神，進取心又強。生肖屬虎的人，積極進取，能夠挑戰高難度任務；生肖屬蛇者冷靜睿智，能夠有策略眼光，選擇值得投資的項目。

未來三周貴人運爆棚！四生肖事業有望突破 虎、馬上榜

四大生肖未來三周將迎接貴人相助，不論是事業突破、合作機會，或是情感支持，都將獲得強大助力。《搜狐網》報導，屬虎、馬、蛇、羊的朋友，在貴人的引領下，不僅能少走冤枉路，也能憑藉自身特質脫穎而出，把握時機實現更高層次的成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。