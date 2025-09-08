快訊

感情忽冷忽熱？「3大星座」不是不在乎 實際上是太在意愛情

聯合新聞網／ 綜合報導
三個星座看似灑脫，實則深情。 圖／pakutaso
三個星座看似灑脫，實則深情。 圖／pakutaso

在愛情中，有些人總是表現得若即若離、忽冷忽熱，讓另一半捉摸不透。然而，這種反應往往不是不在乎，而是源於內心的矛盾與自我保護。他們渴望真愛，卻又害怕受傷，只好以冷淡掩飾情感。「搜狐網」列出以下三個星座，就是感情中最常出現這種行為的代表，他們看似灑脫，實則深情，讓我們一起來看看你是不是其中之一。

水瓶座

水瓶座給人一種理性又獨立的印象，即便身陷愛情，也很少表現出依賴或過度熱情。他們重視內心的節奏與空間，傾向用理智處理感情，因此往往在愛情中顯得忽冷忽熱。

其實水瓶內心並不排斥愛，只是他們渴望的是真正契合的靈魂伴侶，而不是一段需要妥協的關係。他們對愛情的態度很講究「感覺」，一旦找到了那個對的人，水瓶就會變得溫柔又專情，完全顛覆你對他們的第一印象。

雙子座

雙子座一向以活潑、幽默著稱，給人的感覺總是輕鬆自在，像是永遠不會被愛情困住。但這只是他們用來保護自己的方式。事實上，雙子座內心非常敏感，對感情有著極大的不安全感，特別害怕被背叛或忽視。

當雙子無法確定戀人是否真心，他們就會選擇忽冷忽熱的方式來試探，甚至偽裝成不在乎的樣子。可是一旦他們確認對方的心意，就會毫無保留地投入，讓人感受到滿滿的熱情與誠意。

天秤座

天秤座對於生活有一定的理想與期待，選擇戀人時，不只看外貌，更重視對方的人品與價值觀是否相符。他們嚮往一段輕鬆、平衡的關係，如果愛情讓他們感到壓力過大或失去自由，就會不自覺地開始疏遠對方，出現忽冷忽熱的態度。

雖然天秤表面上看起來猶豫不決，但其實他們非常希望有一段穩定且能給予安全感的感情。一旦確定對方是可以共度一生的人，天秤就會卸下防備，全心投入，並以最真誠的態度對待愛情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

