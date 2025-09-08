本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢旺盛」：財庫更加飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供最適合的建議，就能帶來滿滿財富，有人則是秉持著專業，就能讓財庫變得更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬兔

如果你是打工族，或是想要找打工機會，無論是透過他人介紹，或是網路搜尋，本周有著不錯的機緣，在這段時間裡，很快就能找到適合自己，而且薪資待遇不錯的臨時工作，你可以大膽嘗試，會有不錯的表現，除了可以增加收入外，未來有機會成為長期合作的臨時工作。

第四名：血型O型+生肖屬羊

所謂民以食為天，隨著社會越來越繁忙，外出用餐的機會也大大提升，如果你是餐飲相關的服務員，無論是正餐或是點心，本周會變得相當忙碌，在這段時間裡，店裡的生意熱絡，你需要忙東忙西，甚至有加班的需求，但你只要任勞任怨，屆時獎金或加班費，絕對少不了你。

第三名：血型O型+生肖屬雞

如果你的工作與3C配件相關，例如充電器、保護貼、手機殼，或是電腦相關，例如主機板、CPU、軟體程式等，本周的財運提升，在這段時間裡，生意量大幅上揚，會遇到許多客人前來詢問，你只要童叟無欺，提供最適合的建議，就能讓你的業績大幅提升，帶來滿滿財富。

第二名：血型A型+生肖屬鼠

每個人的消費習慣不同，有人喜歡的新的，有人喜歡舊的，如果你是販售二手商品，例如汽車、機車、機具、機台等，本周有很不錯的運勢，在這段時間裡，會有許多客人詢價，而且都非常有誠意，只要用滿滿的親和力討論，就能達成共識，讓客人願意掏錢買單，也替自己賺取豐厚的收益。

第一名：血型AB型+生肖屬豬

大型工程施作，往往需要相當多的時間和精力，如果你是配線相關業者，例如網路工程或是電力工程等，本周的財運旺盛，在這段時間裡，有機會接觸到大型標案，你需要短時間內提出詳細的設計圖，和公道的價格，只要秉持著專業，就能簽下合約，讓你的財庫變得更加飽滿。

