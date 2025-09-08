唐綺陽星座運勢週報：射手有望升遷、處女海外運強、魔羯感情平淡

人生路上難免歷經起伏，有些人曾一度遭受外界質疑、低估，但正因經歷過不被看好的階段，他們更懂得沉潛與醞釀，一旦時機來臨，便能綻放屬於自己的光彩。《搜狐網》點名三個星座，他們天生具備潛力與堅韌，在時光的淬鍊下，最終將在職場、人生與人際中展現耀眼實力。

2025-09-07 14:03