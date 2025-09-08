快訊

唐綺陽星座運勢週報：射手有望升遷、處女海外運強、魔羯感情平淡

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報9/8-9/14】

星象影響：日土的影響、天海冥小三

本週土星逆回雙魚、太陽在處女，因日土的影響，關注身心靈與弱勢相關議題，弱勢者或me too事件再度受到矚目。天海冥小三角，整體社會持續震動發酵。

12星座個別影響：

牡羊：遠景規劃要實際落地；感情拖延導致關係卡住

金牛：面對卡關需積極突圍；感情要小心致命吸引力

天蠍：處事以柔克剛更有力量；感情退一步反而更靠近

水瓶：緊密追蹤合作對象狀況；感情容易爭執請多關心

處女：海外相關運勢表現強；感情有旅行計畫更加分

天秤：職場需多關注下屬表現；感情少說少錯避免翻車

魔羯：工作穩定安全過關；感情過於平淡不妨添些驚喜

雙魚：工作不按牌理出牌能有驚喜，感情出外走走更有趣

雙子：與專業人士合作助力強；感情表現高冷反而有魅力

巨蟹：工作靈感閃現有助排解難題；感情裡有犀利女強人

獅子：工作上走人和路線諸事順遂；感情家人影響是關鍵

射手：有機會爭取升遷或主導，感情少說多做用行動證明

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

