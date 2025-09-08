聽新聞
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：射手有望升遷、處女海外運強、魔羯感情平淡
【唐綺陽星座運勢週報9/8-9/14】
星象影響：日土的影響、天海冥小三角
本週土星逆回雙魚、太陽在處女，因日土的影響，關注身心靈與弱勢相關議題，弱勢者或me too事件再度受到矚目。天海冥小三角，整體社會持續震動發酵。
12星座個別影響：
牡羊：遠景規劃要實際落地；感情拖延導致關係卡住
金牛：面對卡關需積極突圍；感情要小心致命吸引力
天蠍：處事以柔克剛更有力量；感情退一步反而更靠近
水瓶：緊密追蹤合作對象狀況；感情容易爭執請多關心
處女：海外相關運勢表現強；感情有旅行計畫更加分
天秤：職場需多關注下屬表現；感情少說少錯避免翻車
魔羯：工作穩定安全過關；感情過於平淡不妨添些驚喜
雙魚：工作不按牌理出牌能有驚喜，感情出外走走更有趣
雙子：與專業人士合作助力強；感情表現高冷反而有魅力
巨蟹：工作靈感閃現有助排解難題；感情裡有犀利女強人
獅子：工作上走人和路線諸事順遂；感情家人影響是關鍵
射手：有機會爭取升遷或主導，感情少說多做用行動證明
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言