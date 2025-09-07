8日凌晨看「血月」…命理師曝禁忌 建議這樣做

8日凌晨可見「月全食」天象，其間月球轉為赤銅色「紅月」或「血月」的全食階段，長達1時23分，命理師楊登嵙說，依照華人宗教習俗，建議在月食期間，盡量待在室內，或車內、樹下、騎樓等有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。

命理師楊登嵙說，「月亮變紅」在許多地方都代表了「不祥」的意思，道教跟佛教都認為 「血月」是天地間陰陽失調所造成的，古代則流傳「血月見，妖孽現」的說法，認為「血月」的出現代表著有重大事件發生，或是預示著災難的到來。

楊登嵙說，在中華文化中「月食」不同顏色代表著不同的意思，唐代的開元占經中記載，「月已蝕而青者，為憂；月已蝕而赤者，為兵；月已蝕而黃者，為財；月已蝕而白者，為喪；月已蝕而黑者，為水。」

楊登嵙指出，古人認為 「月食」發生之時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，將有大災難，因為人是凡俗肉體之軀，不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。

他建議，其實「月食」發生的時間只有1小時半，建議盡量待在屋內，若不得已在戶外，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。

9月8日凌晨，夜空將出現「月全食」天象，肉眼明顯可見月亮缺角變暗的「本影食」從零時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

