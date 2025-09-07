今天下午入「白露」4生肖易有身體狀況...有病痛趕緊就醫勿拖延

今天下午4時52分會進入「白露」，象徵天氣已經轉涼，命理師楊登嵙說，白露節氣是一年晝夜溫差最大的一個節氣，易有現口唇、咽喉、皮膚乾燥等症狀，屬於典型「秋燥」，此一節氣有鼠、蛇、龍、猴等4生肖，身體狀況較差，建議有病痛應盡快找醫生檢查，切勿拖延。

命理師楊登嵙說，俗語有云「白露秋分夜，一夜涼一夜，草上露水凝，天氣一定晴；草上露水大，當日准不下；夜晚露水狂，來日毒太陽」，此節氣天氣轉涼，白晝陽光尚熱，但太陽下山，氣溫便很快下降，至夜間空氣中的水氣遇冷，凝結成細小的水滴，附著在金屬、枝葉或花瓣上，呈白色小水滴，尤其是經晨光照射，更加潔白無瑕，而有「白露」之名。

楊登嵙說，立秋後天氣逐漸變得乾燥，很容易傷肺，特別是老年人，如果因秋燥而傷肺，到冬季就容易感染許多肺部疾病，秋天是養肺潤肺的最佳時機，只有養好肺，到了冬天才能腎氣充足少生病。

楊登嵙建議，白露節氣這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、蛇、龍、猴，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症，需防暗疾（身體上不易察覺或不可告人的疾病），小有病痛為安全起見，趕快找醫生診治，提高警惕。

楊登嵙分享，白露時節的飲食應當以健脾潤燥為主，宜吃性平、味甘或甘溫之物，宜吃營養豐富，容易消化的平補食品，梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞、蘿蔔、豆製品，以及橙黃色蔬菜南瓜、玉米等。

