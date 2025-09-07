快訊

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

聽新聞
0:00 / 0:00

今天下午入「白露」4生肖易有身體狀況...有病痛趕緊就醫勿拖延

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天下午4時52分會進入白露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／AI生成
今天下午4時52分會進入白露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／AI生成

今天下午4時52分會進入「白露」，象徵天氣已經轉涼，命理師楊登嵙說，白露節氣是一年晝夜溫差最大的一個節氣，易有現口唇、咽喉、皮膚乾燥等症狀，屬於典型「秋燥」，此一節氣有鼠、蛇、龍、猴等4生肖，身體狀況較差，建議有病痛應盡快找醫生檢查，切勿拖延。

命理師楊登嵙說，俗語有云「白露秋分夜，一夜涼一夜，草上露水凝，天氣一定晴；草上露水大，當日准不下；夜晚露水狂，來日毒太陽」，此節氣天氣轉涼，白晝陽光尚熱，但太陽下山，氣溫便很快下降，至夜間空氣中的水氣遇冷，凝結成細小的水滴，附著在金屬、枝葉或花瓣上，呈白色小水滴，尤其是經晨光照射，更加潔白無瑕，而有「白露」之名。

楊登嵙說，立秋後天氣逐漸變得乾燥，很容易傷肺，特別是老年人，如果因秋燥而傷肺，到冬季就容易感染許多肺部疾病，秋天是養肺潤肺的最佳時機，只有養好肺，到了冬天才能腎氣充足少生病。

楊登嵙建議，白露節氣這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、蛇、龍、猴，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症，需防暗疾（身體上不易察覺或不可告人的疾病），小有病痛為安全起見，趕快找醫生診治，提高警惕。

楊登嵙分享，白露時節的飲食應當以健脾潤燥為主，宜吃性平、味甘或甘溫之物，宜吃營養豐富，容易消化的平補食品，梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞、蘿蔔、豆製品，以及橙黃色蔬菜南瓜、玉米等。

白露 節氣 楊登嵙

延伸閱讀

6日中元節辦普度禁忌大公開！開工廠紙錢要逐張燒 投資股票必備紅柿

周六中元節「補財庫」最佳祭祀時間、方法 不藏私全公開

29日七夕情人節注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

相關新聞

今天下午入「白露」4生肖易有身體狀況...有病痛趕緊就醫勿拖延

今天下午4時52分會進入「白露」，象徵天氣已經轉涼，命理師楊登嵙說，白露節氣是一年晝夜溫差最大的一個節氣，易有現口唇、咽...

白露到！命理師示警「鬼月+血月」特別兇猛 「8星座」有好運

今天進入白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年鬼月逢9/8天文『血月』，鬼會特別兇猛，又逢鎮星(土星)逆行回到室火豬(室宿)，由於室宿有強烈不祥色彩，主水和陰煞，跟冥界事物有關，因此在農事跟祭祀曆法上，凡遇室宿(室火豬)，多忌婚嫁跟入宅，倒是適合祭祀跟祈安。

每日星座運勢／金牛想要有實質收入 需要更多勞力

2025-09-07牡羊座短評：依賴性太強，承受能力大大降低。【整體運】對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為

殺破狼週運勢／白羊對工作身心俱疲 獅子桃花旺盛時期

殺破狼2025年9月8日～9月14日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星相位良好，目前正在熱戀狀態，不論對象是真實或是虛擬，都會陷入愉悅的情緒中。有穩

還來得及！中元普渡最佳時間曝…求愛情拜麻糬、求財快拜1國民食物

今天中元普渡，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，建議下午2點到晚上6點前是最佳普渡時間，而擺放象徵5福臨門的五牲與素果效果最好，但切記要全熟，與挑選籽少大顆的水果，讓家運大旺。

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

進入下半年9月，不少人關心自己的運勢是否將出現轉機。「搜狐網」分享有三個生肖在未來半年將迎來財運與事業的雙重提升，不僅收入有望穩定成長，生活也將越來越順利。這些生肖將如沐春風，前路充滿希望與正能量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。