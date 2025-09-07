白露撞鬼月入「極陰期」禁忌曝光…秋分前注意 一招甩厄運
今天是節氣「白露」，為節氣轉換期又逢鬼月為「極陰期」，民俗專家廖大乙提醒，肖蛇、豬、虎、猴者以及家中長輩患病、從事業務、外交及考生等應特別注意，忌諱穿黑衣、披頭散髮，宜整理儀容；肖龍、狗、牛、羊者則可望逆勢一飛沖天。
廖大乙指出，節氣「白露」象徵暑氣漸退、秋意漸濃，也代表代表正式迎來秋天；但今年是特殊的「青蛇雙春閏六月」，讓本就陰氣漸升的白露撞上鬼月，使得白露起到秋分這14天節氣轉換期「陰上加陰」，這段期間外出務必多謹慎留意。
而在「極陰」的節氣轉換期，盡量少穿黑色衣服，尤其乙巳蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖及家中有長輩患病者，還有從事業務、外交的工作人及準備考試的考生要特別注意，忌諱穿黑衣，且切勿披頭散髮，凡事謹言慎行，別自作聰明。
廖大乙建議，若是上述幾類人或是自覺運勢差，可以把握「白露」這天透過整理儀容轉運，像是去剪頭髮或將白髮染個顏色，轉換心情也把厄運剪除；此外，也可在白天在見天處多看看山林或綠色植物，有助於氣場轉換，能把壞運甩開。
另，節氣轉換的「極陰期」這半個月不宜遠行，尤其家中有患病長輩要特別留意。不過，去年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖再來正磁場運行強，運勢有機會一飛沖天，但有捨才有得，可透過捐血、捐米布施行善助力，可望能大發利市。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
