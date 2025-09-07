快訊

白露撞鬼月入「極陰期」禁忌曝光…秋分前注意 一招甩厄運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「白露」落在農曆七月，民俗專家廖大乙建議，白露起到秋分節氣轉換期陰上加陰，民眾行事應特別留意。圖／AI生成
節氣「白露」落在農曆七月,民俗專家廖大乙建議,白露起到秋分節氣轉換期陰上加陰,民眾行事應特別留意。圖／AI生成

今天是節氣白露」，為節氣轉換期又逢鬼月為「極陰期」，民俗專家廖大乙提醒，肖蛇、豬、虎、猴者以及家中長輩患病、從事業務、外交及考生等應特別注意，忌諱穿黑衣、披頭散髮，宜整理儀容；肖龍、狗、牛、羊者則可望逆勢一飛沖天。

廖大乙指出，節氣「白露」象徵暑氣漸退、秋意漸濃，也代表代表正式迎來秋天；但今年是特殊的「青蛇雙春閏六月」，讓本就陰氣漸升的白露撞上鬼月，使得白露起到秋分這14天節氣轉換期「陰上加陰」，這段期間外出務必多謹慎留意。

而在「極陰」的節氣轉換期，盡量少穿黑色衣服，尤其乙巳蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖及家中有長輩患病者，還有從事業務、外交的工作人及準備考試的考生要特別注意，忌諱穿黑衣，且切勿披頭散髮，凡事謹言慎行，別自作聰明。

廖大乙建議，若是上述幾類人或是自覺運勢差，可以把握「白露」這天透過整理儀容轉運，像是去剪頭髮或將白髮染個顏色，轉換心情也把厄運剪除；此外，也可在白天在見天處多看看山林或綠色植物，有助於氣場轉換，能把壞運甩開。

另，節氣轉換的「極陰期」這半個月不宜遠行，尤其家中有患病長輩要特別留意。不過，去年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖再來正磁場運行強，運勢有機會一飛沖天，但有捨才有得，可透過捐血、捐米布施行善助力，可望能大發利市。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、秋天、秋季、保暖示意圖。圖／AI生成
生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、秋天、秋季、保暖示意圖。圖／AI生成
農民採收示意圖，節氣「白露」後暑氣漸退、秋意漸濃，不少農民會開始採收。本報資料照
農民採收示意圖,節氣「白露」後暑氣漸退、秋意漸濃,不少農民會開始採收。本報資料照

節氣 白露 蛇年

相關新聞

今天下午入「白露」4生肖易有身體狀況…有病痛趕緊就醫勿拖延

今天下午4時52分會進入「白露」，象徵天氣已經轉涼，命理師楊登嵙說，白露節氣是一年晝夜溫差最大的一個節氣，易有現口唇、咽...

白露撞鬼月入「極陰期」禁忌曝光…秋分前注意 一招甩厄運

今天是節氣「白露」，為節氣轉換期又逢鬼月為「極陰期」，民俗專家廖大乙提醒，肖蛇、豬、虎、猴者以及家中長輩患病、從事業務、...

白露到！命理師示警「鬼月+血月」特別兇猛 「8星座」有好運

今天進入白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年鬼月逢9/8天文『血月』，鬼會特別兇猛，又逢鎮星(土星)逆行回到室火豬(室宿)，由於室宿有強烈不祥色彩，主水和陰煞，跟冥界事物有關，因此在農事跟祭祀曆法上，凡遇室宿(室火豬)，多忌婚嫁跟入宅，倒是適合祭祀跟祈安。

每日星座運勢／金牛想要有實質收入 需要更多勞力

2025-09-07牡羊座短評：依賴性太強，承受能力大大降低。【整體運】對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為

殺破狼週運勢／白羊對工作身心俱疲 獅子桃花旺盛時期

殺破狼2025年9月8日～9月14日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星相位良好，目前正在熱戀狀態，不論對象是真實或是虛擬，都會陷入愉悅的情緒中。有穩

還來得及！中元普渡最佳時間曝…求愛情拜麻糬、求財快拜1國民食物

今天中元普渡，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，建議下午2點到晚上6點前是最佳普渡時間，而擺放象徵5福臨門的五牲與素果效果最好，但切記要全熟，與挑選籽少大顆的水果，讓家運大旺。

