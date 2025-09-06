還來得及！中元普渡最佳時間曝…求愛情拜麻糬、求財快拜1國民食物

今天中元普渡，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，建議下午2點到晚上6點前是最佳普渡時間，而擺放象徵5福臨門的五牲與素果效果最好，但切記要全熟，與挑選籽少大顆的水果，讓家運大旺。

小孟老師也透露求財、求健康、求愛情的拜法：

求財

拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋五福臨門，財源廣進

求健康

拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持

求愛情

拜麻糬或草苺，讓好兄弟吃甜甜賜你愛情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

