還來得及！中元普渡最佳時間曝…求愛情拜麻糬、求財快拜1國民食物
今天中元普渡，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，建議下午2點到晚上6點前是最佳普渡時間，而擺放象徵5福臨門的五牲與素果效果最好，但切記要全熟，與挑選籽少大顆的水果，讓家運大旺。
小孟老師也透露求財、求健康、求愛情的拜法：
求財
拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋五福臨門，財源廣進
求健康
拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持
求愛情
拜麻糬或草苺，讓好兄弟吃甜甜賜你愛情。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
