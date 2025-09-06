快訊

還來得及！中元普渡最佳時間曝…求愛情拜麻糬、求財快拜1國民食物

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
中元普渡示意圖。圖／AI生成

今天中元普渡，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，建議下午2點到晚上6點前是最佳普渡時間，而擺放象徵5福臨門的五牲與素果效果最好，但切記要全熟，與挑選籽少大顆的水果，讓家運大旺。

小孟老師也透露求財、求健康、求愛情的拜法：

求財

拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋五福臨門，財源廣進

求健康

拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持

求愛情

拜麻糬或草苺，讓好兄弟吃甜甜賜你愛情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

雞蛋 草莓 中元普渡

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

進入下半年9月，不少人關心自己的運勢是否將出現轉機。「搜狐網」分享有三個生肖在未來半年將迎來財運與事業的雙重提升，不僅收入有望穩定成長，生活也將越來越順利。這些生肖將如沐春風，前路充滿希望與正能量。

明天白露！命理師揭「5生肖」低調翻身 贏得剛好、運勢大爆發

明天是節氣白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，白露一到，溫差會開始變化很大，秋意漸增，但豬、蛇、牛、馬、鼠五大生肖運勢不是轉涼，而是低調翻身，從忍到狠，贏得剛剛好。其中生肖鼠者，個人魅力大爆發；生肖馬者線上平台或集體互動時，展現自我可以打開運勢；生肖牛者，家庭跟情感的穩定，可以吸引貴人跟財富到來；生肖蛇者，第六感超強，可以藉此療癒他人；生肖豬者，對他人具有實用價值，精準自我定位，可以發揮得非常到位。

值得信賴！4大星座「內在高尚」 適合深交、不必懷疑人品

在星座性格分析中，每個星座都有其獨特特質與性格定位，「搜狐網」列出四個星座常因內在誠懇、高尚的品格而備受肯定。這些星座的人，無論在人際關係還是日常互動中，都展現出穩定、真誠的一面，讓人願意主動親近，也不需要過度懷疑其人品，值得用心交往。

一年一遇！中元節血月同現 命理師曝「最旺補財時段」、對象別拜錯

農曆7月15日中元節，適逢罕見「血月」月全食天象，與地官大帝聖誕日同時出現。命理師王昆山指出，這一天形成「天時、地利、人和」的特殊能量交會，是進行補財庫與穩定運勢的重要時機。

柯文哲交保翻身？命理師曝「仍有危機」一句話點破2028總統大位真相

前民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案件遭羈押一年，台北地方法院於昨(5日)裁定他可改以7000萬元交保。不過，柯文哲尚未做出決定，透過律師團表示「需要再深思」...

