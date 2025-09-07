白露到！命理師示警「鬼月+血月」特別兇猛 「8星座」有好運

明天進入白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年鬼月逢9/8天文『血月』，鬼會特別兇猛，又逢鎮星(土星)逆行回到室火豬(室宿)，由於室宿有強烈不祥色彩，主水和陰煞，跟冥界事物有關，因此在農事跟祭祀曆法上，凡遇室宿(室火豬)，多忌婚嫁跟入宅，倒是適合祭祀跟祈安。邱彥龍老師強調，鎮星(土星)匯室宿(室火豬)時多半凶多吉少，但祭祀可鎮壓凶邪，所以今年不論是逢鬼門開、中元普渡或鬼門關，皆宜祭祀，多拜葷菜、金銀財寶，可以消災解厄，減少牢獄之災跟官訟是非，還可減少破財跟業力纏身導致的疾病。

邱彥龍老師進一步提醒，白露這16天有4個主要星相影響著大環境，首先是9月5日至2026年的2月4日，天王星將維持長達5個月的逆行，意味著叛逆、沒責任感、無法無天的人會增多，出現行為脫軌、變態、狂妄自大，以自我為中心的行為，讓整個大環境很混亂，考驗眾人智慧與應變能力；再來就是要面對『羅喉』與『計都』兩個凶星的考驗，正是自我靈性提升與破關的最好時機，反思自我絕對強過一昧指責對方，只有不覺壓力、感覺很自在的人，才是沒有業力的人。

邱彥龍老師強調，血月除了影響無形磁場，也會影響有形磁場，這段時間分手、離婚、拆夥、分離的磁場會特別強，建議聚少離多，因為多聚反而易散；另外，9月2日至9月22日『凱龍星』沖火星，財富、感情容易出問題，多半是過度以自我為中心所導致，邱彥龍老師強調，白露是收割與整合的節氣，宜斷捨離、做收割規劃或反思人際與財務模式。

邱彥龍老師建議，這段期間可多拜千手觀音、觀世音菩薩、地藏王菩薩、包公、五府千歲、城隍爺、城隍夫人、土地公、土地婆、祖先及好兄弟等；服飾方面可多穿搭象牙白色、灰米色、燕麥色、奶茶色、霧銀色、淡鉑金色、石英灰色、靛藍色、灰藍色、藍灰綠色、墨綠色、松綠色或灰青綠色等，有助於平衡情緒、穩定心智，也能聚財氣，幫助理性溝通，並提升他人的信任；另外也建議配戴含有硃砂、雄黃的飾品或白水晶、白瑪瑙、天珠、珍珠、黃金、銀飾、海藍寶、綠碧璽、東菱玉、祖母綠、黃水晶、黃寶石等，可以增強守財跟抗猶豫的能力、斷離惡緣、幫助溝通、預防口舌是非，增加事業運與靈感力。

另外，邱彥龍老師也提供【白露轉運三法】

1.晨光淨心法：每日辰時(7:00–9:00間)，面向西北靜坐，手持白水晶或珍珠墜飾，默念：「我在內在穩定中，清晰選擇前行。」可搭配精油(白茶、檀香或雪松)加強清新磁場。

2.足浴排濁法(每周2次)：精油選用薰衣草(2滴)，加死海鹽與薑片泡腳，腳邊擺放黑曜石或白瑪瑙，能排濁氣與化解人際間的是非。

3.白露轉運法：

選擇9月09日（辛巳日）收款、回款、談價格。

選擇9月13日（乙酉日），斷捨離，讓凡事告一段落。

選擇9月20日（壬辰日），規劃新階段目標，佈署未來。

至於健康部分，邱彥龍老師分析，白露期間易有腸胃炎、脹氣、腫瘤、病毒感染、感冒、皰疹、眼疾、循環系統問題、脾臟疾病、脊柱問題、昏厥、水腫、膿瘡、內分泌失調、精神錯亂、牙齒痛、韌帶傷、膝蓋痛、風濕、痛風、皮膚病、肺病、腎臟病、淋巴腺疾病、性病、幻想症及毒癮、酗酒等健康問題要注意。

邱彥龍老師分析，白露期間最旺的星是木星、水星、月亮跟土星，相對會有利於慈善福利機構、司法界(律師、法官)、宗教命理行業、銀行金融保險證券業、印刷出版業、纖維業、橡膠業、文化產業、藝術產業、新聞產業、塑膠、進出口貿易、公共事業、五穀雜糧產業、油類、飲料產業、碳權產業、環保產業、自然發電業、建築業、地產業、房仲業、礦產業、製造業、紡織製衣業、養老院、長照業等27種產業，另外，也有利於上升星座、太陽星座或月亮星座落在巨蟹、雙魚、處女、水瓶、雙子、牡羊、射手、摩羯等8個星座，會擁有相對的幸運，以及解決問題的能力。

邱彥龍老師最後引用《易林·家人之中孚》卦曰：『禍走患伏，喜為我福。凶惡消亡，災害不作。』來綜合說明白露期間的整體注意事項，個人方面，若可用最真誠的一面待人，就可以轉危為安，災禍遠離後，凶險與惡勢力自會消散；國政方面，君以誠信治國，則民心安定，外禍自息；事業方面，以信義為本，則合作對象跟同僚皆願意助力；家庭方面，以誠待人，家道自然興盛；人生方面，只要保持正直與真心，就不必畏懼災禍。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

