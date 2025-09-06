明天白露！命理師揭「5生肖」低調翻身 贏得剛好、運勢大爆發

明天是節氣白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，白露一到，溫差會開始變化很大，秋意漸增，但豬、蛇、牛、馬、鼠五大生肖運勢不是轉涼，而是低調翻身，從忍到狠，贏得剛剛好。其中生肖鼠者，個人魅力大爆發；生肖馬者線上平台或集體互動時，展現自我可以打開運勢；生肖牛者，家庭跟情感的穩定，可以吸引貴人跟財富到來；生肖蛇者，第六感超強，可以藉此療癒他人；生肖豬者，對他人具有實用價值，精準自我定位，可以發揮得非常到位。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(9/07至9/23) 12生肖運勢：

Top12 ： 兔

屬兔的朋友，這段時間會想用控制來獲得安全感，但此時其實更適合重建界線與放慢信任腳步，財務與情緒都需要重新打地基，建立基礎，不要瞬間投入大量的資源。

Top11 ： 雞

屬雞的朋友，這段時間情感上會有比較強烈的變化，婚姻與親密關係可能有戲劇性的發展，離婚、分手、出軌等都有可能，家庭模式會起變革，適合療癒自我和他人，其實也是重生的關鍵。

Top10 ： 龍

屬龍的朋友，這段時間內心壓力較大，但卻是療癒與重啟的起點。慢下來，儘量用運動、書寫、冥想，將自己調回平衡的節奏，不用太恐慌。

Top9 ： 羊

屬羊的朋友，這段時間的貴人，應該是職場上的長輩或者一個有制度的平台，默默耕耘會被他們看見，建議產品或作品繼續維持穩定的品質，靜靜等待成果發酵即可。

Top8 ： 虎

屬虎的朋友，這段時間會有很多新的點子與創意，但太多選擇反而會無法聚焦，應把焦點抓對，直視核心內容，若是從事線上事業，要設定平台輪廓，有系統的分發訊息，不要用跳躍式的思考與風格進行，這樣會事半功倍。

Top7 ： 猴

屬猴的朋友，這段時間會因為思想跟觀點的改變，而有想離開或出走的念頭，目前一切都處於被動停滯中，但反而是自我重整的好時機，也是視野重建期，是一個適合規劃未來旅程或長期學習計畫的好時機。

Top6 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間在任何關係中的摩擦與修補，都會建議用更成熟的溝通來取代對抗，以避開衝突，用策略來化解誤會，而不是放任矛盾持續擴張。

Top5 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段時間個人魅力大爆發，表演力與講故事的能力都非常強，建議持續曝光，尤其在自媒體與直播平台，會受到大家的喜愛，能增加不少的財富。

Top4 ： 馬

屬馬的朋友，這段時間必須重建社群身分或重塑影響力，找對圈子、環境跟說對話是開局關鍵，線上平台與集體互動可以是發展的新方向，不用刻意影藏自我。

Top3 ： 牛

屬牛的朋友，這段時間情感與家庭都會成為滋養的泉源，吸引財富跟貴人到來，同時因為擁有滿滿的安全感，會感覺到特別的幸運。這段時間是做內容跟開課的黃金期，可以往家庭、餐飲、療癒市場方面進行。

Top2 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段時間第六感超強，情緒能量場非常強烈，能將靈性、情緒療癒跟藝術創作結合，開花結果。善用真誠的力量，不必包裝，深度連結並且給予對方指引與支持，一切將會順順利利。

Top1 ：豬

屬豬的朋友，這段時間最容易展現自己精準與實用的價值，在職場、健康或組織流程方面，都可以擁有成效。建議推出自律課程或系統服務，再一次確認自己的專業定位，可以發揮的更加到位。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

