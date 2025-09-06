一年一遇！中元節血月同現 命理師曝「最旺補財時段」、對象別拜錯

農曆7月15日中元節，適逢罕見「血月」月全食天象，與地官大帝聖誕日同時出現。命理師王昆山指出，這一天形成「天時、地利、人和」的特殊能量交會，是進行補財庫與穩定運勢的重要時機。

王昆山他表示，道教中有「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」三官大帝，而中元節正是「地官大帝」的聖誕。地官大帝象徵赦罪除厄、賜福加運，加上血月象徵天象能量劇烈變動，王昆山認為，這是補財庫與調整個人氣場的關鍵時間點。

他提醒民眾，在進行中元節拜拜與許願時，應把握以下兩個重點：

1、拜拜時段建議為9月6日清晨5點至下午3點之間，避免晚上進行，以免受陰氣干擾，影響氣場。 2、許願對象應為神明，特別是地官大帝，而非中元節普渡的好兄弟，避免影響願望實現。

此外，王昆山也提供補財庫的三項建議，鼓勵有需求的民眾前往主祀三官大帝或財神的宮廟參加法會，藉由宗教儀式強化祈福能量：

1、拜地官大帝祈赦求財：準備香燭與供品，誠心懺悔過錯並祈求赦罪轉運。 2、到土地公廟換錢母並行善積德：將換得的錢母裝入紅包袋隨身攜帶，當天進行捐款或助人，象徵招財與累積福報。 3、參加財神廟補財庫法會：祈求事業順利與財運提升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

